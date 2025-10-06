Une trêve israélienne à Gaza pour libérer les otages, et après ? 

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une rencontre à Washington, le 7 avril 2025. Saul Loeb/AFP
« L’occupation (Israël) ne doit pas entraver la mise en œuvre du plan du président Trump. Si l’occupation a de réelles intentions d’aboutir à un accord, le Hamas est prêt », a affirmé dimanche à l’Agence France-Presse un haut responsable du mouvement palestinien, en prélude à des discussions indirectes avec les négociateurs israéliens réunis la même journée à Charm el-Cheikh, en Égypte. Celles-ci devaient préciser les détails de l’accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et permettre le retour de tous les otages, morts ou vivants, en Israël. Le message est clair : le Hamas est prêt à respecter l’accord si Israël suspend toute opération militaire dans l’ensemble de la bande de Gaza et se retire de l’intérieur de l’enclave. Un « oui mais » posé au milieu du bras de fer dont le locataire de la Maison-Blanche est...
