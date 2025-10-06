Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - ÉCLAIRAGE

Une trêve israélienne à Gaza pour libérer les otages, et après ? 

Le retour des captifs pourrait marquer une étape, non une fin, dans une guerre que l’État hébreu considérera comme victorieuse une fois l’enclave démilitarisée.

Par Clara HAGE, le 06 octobre 2025 à 00h00

Une trêve israélienne à Gaza pour libérer les otages, et après ? 

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une rencontre à Washington, le 7 avril 2025. Saul Loeb/AFP

« L’occupation (Israël) ne doit pas entraver la mise en œuvre du plan du président Trump. Si l’occupation a de réelles intentions d’aboutir à un accord, le Hamas est prêt », a affirmé dimanche à l’Agence France-Presse un haut responsable du mouvement palestinien, en prélude à des discussions indirectes avec les négociateurs israéliens réunis la même journée à Charm el-Cheikh, en Égypte. Celles-ci devaient préciser les détails de l’accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et permettre le retour de tous les otages, morts ou vivants, en Israël. Le message est clair : le Hamas est prêt à respecter l’accord si Israël suspend toute opération militaire dans l’ensemble de la bande de Gaza et se retire de l’intérieur de l’enclave. Un « oui mais » posé au milieu du bras de fer dont le locataire de la Maison-Blanche est...
« L’occupation (Israël) ne doit pas entraver la mise en œuvre du plan du président Trump. Si l’occupation a de réelles intentions d’aboutir à un accord, le Hamas est prêt », a affirmé dimanche à l’Agence France-Presse un haut responsable du mouvement palestinien, en prélude à des discussions indirectes avec les négociateurs israéliens réunis la même journée à Charm el-Cheikh, en Égypte. Celles-ci devaient préciser les détails de l’accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et permettre le retour de tous les otages, morts ou vivants, en Israël. Le message est clair : le Hamas est prêt à respecter l’accord si Israël suspend toute opération militaire dans l’ensemble de la bande de Gaza et se retire de l’intérieur de l’enclave. Un « oui mais » posé au milieu du bras...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut