L’impact de la pollution sur l’allaitement maternel

L’article « Les polluants dans le lait de la mère » des docteures Virginie Rigourd et Élise Haro, paru dans la revue Nutrition et pédiatrie de mars 2025, m’a convaincu une fois de plus de la priorité absolue de ce mode d’allaitement physiologique, naturellement adéquat et idéal pour nourrir le bébé, depuis sa naissance jusqu’à 4 à 6 mois.

L’environnement contient des polluants organiques persistants (POP) qui contaminent les humains et les animaux.

Ces polluants dangereux et qui inquiètent les chercheurs dans le domaine de l’environnement pour leur agression invasive ont été constatés après la survenue de grandes explosions ou d’incendies impressionnants dont par exemple celui de Notre-Dame de Paris (15 et 16 avril 2019), les explosions des réservoirs de nitrate au port de Beyrouth (4 août 2020), de pétrole au village Tleil dans le Akkar (15 août 2021) et encore les bombardements au sud du Liban et même à Beyrouth et dans toutes les régions victimes de guerre.

En continuant à promouvoir l’allaitement maternel, il faut veiller à la qualité de vie de la mère qui allaite loin de toute contamination provenant de la pollution de l’environnement.

Par ailleurs, la femme enceinte est appelée à être prudente dans l’emploi de certains produits cosmétiques surtout parfumés et à éviter les longues visites des salons de coiffure avec les sprays et les teintures. Elle doit encore éviter l’usage des produits ménagers, des insecticides, des pesticides, des herbicides, des emballages microplastiques ainsi que les dépôts d’ordures et de déchets

Il est toujours bon d’être alerté sur cette situation, tout en sachant que les extrêmes et grandes intoxications sont très rares et toujours imprévues.

Quant à l’allaitement artificiel, il reste au libre choix de la maman, mais il impose des règles d’hygiène des mains, des tétines et des biberons ainsi que la qualité de l’eau et du lait respectant les règles, les processus de transport, de stockage et les modalités de reconstitution et d’administration risquant d’être pollués.

Malgré tous les risques et dangers des polluants sur le lait de la mère, ce dernier demeure, sauf dans des cas majeurs, le premier choix dans la nutrition des nouveau-nés et des nourrissons.

Pédiatre

