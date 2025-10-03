Salam tranche : Je ne signerai aucune prorogation de la législature

Le Premier ministre, Nawaf Salam, n’en démord pas. Devant une délégation de journalistes reçus vendredi au Sérail, il a assuré qu’il ne signera aucune prorogation de la législature. Une façon pour lui de réaffirmer son engagement à tenir les prochaines législatives dans les délais, soit en mai 2026.

Ces propos de M. Salam interviennent à l’heure où le débat autour de la loi électorale, notamment pour ce qui est du vote des Libanais de la diaspora, continue de diviser les protagonistes, faisant craindre un report du scrutin. Le camp hostile au Hezbollah presse pour que la loi de 2017 soit amendée afin de permettre aux expatriés de voter pour les 128 députés de la métropole. En face, le tandem chiite et le Courant patriotique libre veulent maintenir tel quel l’article 112 du texte limitant la représentation de la diaspora à six députés uniquement.

Vendredi, le président de la Chambre, Nabih Berry, a souligné que « le temps restant ne permet aucun amendement (de la loi de 2017) ». Il s’est également dit étonné de voir « ceux qui défendaient la loi électorale actuelle par le passé chercher aujourd’hui à la contester ». Une pique aux anti-Hezbollah qui avaient empêché le Parlement de se réunir sans évoquer la loi électorale mardi dernier.

Du côté du Hezbollah, c’est le cheikh Ali Fadlallah qui s’est chargé de donner une nouvelle fois le ton. Il a donc averti que « tout report des élections ferait perdre au Liban l’occasion de renouveler sa vie politique et de renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions ».



Parallèlement, le Courant patriotique libre a annoncé vendredi qu’il recevait désormais les candidatures des expatriés souhaitant figurer sur ses listes dans la 16e circonscription, au lendemain de l’ouverture des inscriptions des Libanais de l’étranger sur les listes électorales en vue des législatives de mai 2026 (et qui expire le 20 novembre 2025)

« Avec l’ouverture des inscriptions des Libanais de l’étranger pour les prochaines législatives, nous commençons à recevoir les demandes de candidature sur nos listes pour la 16e circonscription (six députés) des élections prévues au printemps 2026 sur les continents suivants : Australie, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie et Europe », a indiqué le parti de Gebran Bassil sur son site officiel.