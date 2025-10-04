Affaire Hannibal Kadhafi : un tournant dans une détention archi-controversée

Arrêté en décembre 2015 pour « recel d’informations » dans l’affaire de la disparition en Libye en août 2018 de l’imam Moussa Sadr et de ses deux compagnons, le journaliste Abbas Badreddine et cheikh Mohammad Yaacoub, le fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, Hannibal Kadhafi, pourrait voir sa situation évoluer pour la première fois depuis dix ans. La famille Badreddine qui, aussitôt après son arrestation, s’était portée partie civile dans le dossier aux côtés des familles Sadr et Yaacoub, a en effet approuvé mercredi sa dernière demande de remise en liberté formulée en juin dernier. Zaher Badreddine, le fils du journaliste disparu, a ainsi écrit sur l’acte de notification de la demande dont L’Orient-Le Jour a consulté une copie : « Je suis favorable à la remise en liberté d'Hannibal Kadhafi, dans l’espoir d’une coopération pour découvrir le sort de mon père. »

Dans ce dossier dont a la charge le juge d’instruction près la Cour de justice Zaher Hamadé, proche du président du Parlement Nabih Berry, l’approbation de la libération exprimée par la famille Badreddine constitue un développement notable, et ce même si le magistrat n’est pas tenu de suivre cet avis, pas plus que celui du parquet de cassation, également consulté mercredi dans le cadre de la procédure. Selon nos informations, le parquet devrait donner son avis dans le courant de la semaine prochaine, avant que le magistrat décide ou non de procéder à sa libération, sachant que les familles des deux autres disparus se sont opposées à la demande de remise en liberté qui leur a également été adressée.

Hannibal Kadhafi avait été enlevé dans la Békaa, le 11 décembre 2015, par un groupe armé dans lequel a été impliqué le fils du cheikh Mohammad Yaacoub, l'ancien député Hassan Yaacoub. Ce dernier avait d’ailleurs été détenu pendant sept mois, dans le cadre de l’affaire. Après avoir été relâché par ses kidnappeurs qui l’ont aussitôt livré au service des renseignements des FSI dans le Hermel, M. Kadhafi a été déféré en tant que témoin au juge Hamadé, qui l’a alors interrogé et arrêté pour « recel d’informations ».

« Otage politique »

Contacté par notre journal, l’avocat français d'Hannibal Kadhafi, Laurent Bayon, estime que l’approbation de la libération par la famille Badreddine signifie qu’après dix ans d’emprisonnement, cette famille est désormais convaincue que si son client possédait des informations, il les aurait livrées. L’avocat réclame « la libération » de son client, soulignant le caractère « arbitraire » de sa détention, alors qu’« aucune charge ne lui a été imputée ». Il rappelle qu'Hannibal Kadhafi est détenu sans jugement, soulignant que sa dernière comparution devant le juge Hamadé remonte à 2017.

L'avocat espère que le juge accédera cette fois à la demande de remise en liberté, tout en fustigeant ce qu’il qualifie de « fantasme » de la justice libanaise, à savoir la croyance qu'Hannibal Kadhafi détiendrait des informations. « Âgé de moins de trois ans au moment de la disparition de l’imam Sadr, mon client n’a pas pu jouer un rôle dans un quelconque recel d’informations », déclare-t-il, soulignant que « la justice est tenue de le croire lorsqu’il affirme ne pas détenir des informations ». « À défaut, c’est à la justice de démontrer qu’il les détient », souligne l’avocat, estimant que l’emprisonnement d’Hannibal Kadhafi répond à « une volonté d’apaiser la souffrance des proches des victimes et de désigner un bouc émissaire ».

Pour lui, son client est « un otage politique » dont « la libération s’impose ». Il note à cet égard que les responsables politiques du mandat actuel, notamment le président de la République Joseph Aoun et le ministre de la justice Adel Nassar, œuvrent contre « le dysfonctionnement de la justice » en mettant en avant « le respect du droit international basé sur le respect des droits de l’homme », d’autant, rappelle-t-il, que le Liban est signataire de plusieurs conventions internationales en la matière.

Laurent Bayon indique avoir saisi en mai dernier le Groupe de travail sur la détention arbitraire (GTDA), un organe rattaché au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, en vue de faire déclarer « arbitraire » la détention d'Hannibal Kadhafi et libérer ce dernier. Attendu le mois prochain, le verdict ne sera pas contraignant, mais en tant que signataire de conventions internationales sur les droits de l'homme, le Liban devrait le respecter, estime l'avocat.





Hannibal Kadhafi est hospitalisé depuis jeudi dans un établissement de Beyrouth, où il subit des examens et reçoit des soins notamment pour de fortes douleurs à l’estomac, selon une source informée. Il ne devrait pas quitter l’hôpital avant la semaine prochaine. Jeudi, c’était la première fois qu’il passait la nuit en dehors de sa cellule de 4m2 située au sous-sol du bâtiment de la direction des Forces de sécurité intérieure à Achrafieh, indique la même source, soulignant que sur autorisation du procureur général près la Cour de cassation Jamal Hajjar, son avocat lui a rendu visite deux fois ce jour-là.

Le 2 juin 2023, Hannibal Kadhafi avait entamé une grève de la faim, avant d’’être brièvement transféré à l’hôpital, puis renvoyé le jour même dans sa cellule.