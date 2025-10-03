Menu
L'ONU qualifie de « farce » l'idée d'une zone de sécurité dans le sud de Gaza


AFP / le 03 octobre 2025 à 12h17

Des nuages de fumée s'élèvent après une frappe israélienne à Gaza, le 2 octobre 2025, photographiée depuis Nuseirat, dans le centre de Gaza, alors que le conflit entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas se poursuit. Photo AFP/OMAR AL-QATTAA

Les Nations unies ont assuré vendredi qu'il n'existait pas de refuge sûr pour les Palestiniens contraints de quitter la ville de Gaza, qualifiant de « lieux de mort » les zones de sécurité désignées par Israël dans le sud. 

« L'idée d'une zone de sécurité dans le sud est une farce », a affirmé James Elder, porte-parole de l'Unicef s'exprimant depuis Gaza devant des journalistes à Genève. Selon lui, dans le sud du pays « des bombes sont larguées avec une prévisibilité effrayante, les écoles qui avaient été désignées comme abris temporaires sont régulièrement réduites en ruines, et les tentes (…) sont régulièrement la cible de bombardements aériens ».

