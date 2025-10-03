L'ONU qualifie de « farce » l'idée d'une zone de sécurité dans le sud de Gaza

Les Nations unies ont assuré vendredi qu'il n'existait pas de refuge sûr pour les Palestiniens contraints de quitter la ville de Gaza, qualifiant de « lieux de mort » les zones de sécurité désignées par Israël dans le sud.

« L'idée d'une zone de sécurité dans le sud est une farce », a affirmé James Elder, porte-parole de l'Unicef s'exprimant depuis Gaza devant des journalistes à Genève. Selon lui, dans le sud du pays « des bombes sont larguées avec une prévisibilité effrayante, les écoles qui avaient été désignées comme abris temporaires sont régulièrement réduites en ruines, et les tentes (…) sont régulièrement la cible de bombardements aériens ».