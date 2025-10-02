Plan de paix pour Gaza : les répercussions (politiques et militaires) pour le Liban

Depuis deux ans, le Liban vit au rythme de Gaza. Ce qui avait commencé comme un « front de soutien » du Hezbollah s’est transformé en une guerre israélienne généralisée. Le cessez-le-feu, assimilé à une capitulation, a évolué vers un plan international visant à désarmer le Hezbollah. Désormais, alors que Gaza entre potentiellement dans une nouvelle phase qui pourrait durer des années, l’évolution de ce plan – positive ou négative – aura un impact direct sur la dynamique régionale et, par ricochet, sur le Liban.Parallèles entre Gaza et le LibanÀ Gaza, on l’appelle le plan Trump. Au Liban, le document Tom Barrack. Cela illustre l’ampleur et le degré d’attention américain accordés aux deux conflits. Dans les deux cas, Washington cherche à lier désarmement et aide internationale. Mais la comparaison...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte