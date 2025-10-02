Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Analyse

Plan de paix pour Gaza : les répercussions (politiques et militaires) pour le Liban

Dans les deux cas, Washington cherche à lier désarmement et aide internationale. Mais la comparaison révèle aussi des différences structurelles.

OLJ / Par Joe Macaron, le 02 octobre 2025 à 19h20

Plan de paix pour Gaza : les répercussions (politiques et militaires) pour le Liban

Des membres des services de secours et de sécurité libanais sont déployés autour de l’épave d’une voiture touchée par une attaque de drone israélien sur la route de Jarmaq , au Liban-Sud, le 2 octobre 2025. Rabih DAHER / AFP

Depuis deux ans, le Liban vit au rythme de Gaza. Ce qui avait commencé comme un « front de soutien » du Hezbollah s’est transformé en une guerre israélienne généralisée. Le cessez-le-feu, assimilé à une capitulation, a évolué vers un plan international visant à désarmer le Hezbollah. Désormais, alors que Gaza entre potentiellement dans une nouvelle phase qui pourrait durer des années, l’évolution de ce plan – positive ou négative – aura un impact direct sur la dynamique régionale et, par ricochet, sur le Liban.Parallèles entre Gaza et le LibanÀ Gaza, on l’appelle le plan Trump. Au Liban, le document Tom Barrack. Cela illustre l’ampleur et le degré d’attention américain accordés aux deux conflits. Dans les deux cas, Washington cherche à lier désarmement et aide internationale. Mais la comparaison révèle aussi des différences...
Depuis deux ans, le Liban vit au rythme de Gaza. Ce qui avait commencé comme un « front de soutien » du Hezbollah s’est transformé en une guerre israélienne généralisée. Le cessez-le-feu, assimilé à une capitulation, a évolué vers un plan international visant à désarmer le Hezbollah. Désormais, alors que Gaza entre potentiellement dans une nouvelle phase qui pourrait durer des années, l’évolution de ce plan – positive ou négative – aura un impact direct sur la dynamique régionale et, par ricochet, sur le Liban.Parallèles entre Gaza et le LibanÀ Gaza, on l’appelle le plan Trump. Au Liban, le document Tom Barrack. Cela illustre l’ampleur et le degré d’attention américain accordés aux deux conflits. Dans les deux cas, Washington cherche à lier désarmement et aide internationale. Mais la comparaison...
commentaires (0) Commenter

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut