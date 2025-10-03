Menu
Politique - Liban

Joseph Aoun appelle à intensifier les inspections surprises dans l’administration publique

S’exprimant pendant une tournée auprès des institutions publiques chargées de missions de contrôle, le chef de l’État a demandé à la Cour des comptes d’accélérer le traitement des dossiers.

OLJ / le 03 octobre 2025 à 11h05

Joseph Aoun appelle à intensifier les inspections surprises dans l’administration publique

Un homme et une femme au travail dans une administration publique. João Sousa/L’Orient-Le Jour

Le président libanais Joseph Aoun a appelé vendredi à « intensifier les inspections de terrain inopinées dans les administrations publiques », lors d'une tournée dans les différentes institutions publiques basées à Beyrouth et chargées de missions de contrôle dans le pays.

Au cours d'une étape à l’Inspection centrale où il a été accueilli par son président Georges Attié, il a appelé à « intensifier les inspections de terrain inopinées dans les administrations et institutions publiques, à déceler sans relâche les sources de gaspillage et de corruption, et à transmettre les dossiers à la justice compétente sans aucun retard », rapporte un communiqué publié sur le compte X de la présidence.

La lutte contre la corruption est un des engagements pris par Joseph Aoun dans son discours d’investiture, le 9 janvier dernier. Un mois plus tard, il avait déposé en personne sa déclaration de patrimoine à la Commission nationale anti-corruption.

Immatriculations : le parquet saisi après des années de conflits et mauvaise gestion

« Respecter les principes de transparence »

La tournée du président a commencé par un crochet par le Conseil de la fonction publique. Il y a rencontré sa présidente, Nisrine Machmouchi, le président par intérim de la direction du personnel et directeur général de la présidence de la République, le Dr Antoine Choucair, ainsi que la présidente de la direction des études et de l’orientation, Nathalie Yared. Il s’est également entretenu avec le président de l’Autorité des marchés publics, Jean Ellieh, qui lui a exposé le fonctionnement de cette institution créée dans le sillage de l’instauration du nouveau code des marchés publics en 2021. Jean Ellieh a insisté sur « la nécessité de respecter les principes de transparence, de concurrence et d’égalité dans toutes les opérations de passation de marchés publics, sans aucune exception ni favoritisme ».

Caution de Salamé : Khalaf pointe une entorse à la loi dans le versement à la mutuelle des magistrats

Joseph Aoun a poursuivi sa tournée à la Cour des comptes, où il s’est entretenu avec son président, le juge Mohammad Badran. « Vous êtes le dernier rempart contre le gaspillage des fonds publics », a déclaré le président, ajoutant que l’institution devrait non seulement agir de manière indépendante et intègre, mais aussi accélérer le traitement des dossiers, car « une justice lente n’est pas une justice ».

En avril, le président avait effectué une tournée d'inspection au port de Beyrouth, récemment sous le feu des projecteurs après des accusations de transit d'armes du Hezbollah via cette infrastructure, et dans le centre d'enregistrement des véhicules de Dekouané, à l'est de la capitale, qui a longtemps fermé ses portes ces dernières années notamment sur fond d'enquête pour corruption. 

الرئيس جوزاف عون واصل جولته على مراكز الهيئات الرقابية،...
