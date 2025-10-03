Caution de Salamé : Khalaf pointe une entorse à la loi dans le versement à la mutuelle des magistrats

La caution de 14 millions de dollars, versée par la défense de Riad Salamé pour sa remise en liberté, a été déposée à la Caisse mutuelle des magistrats. Le choix de ce destinataire a été contesté par Melhem Khalaf, député de Beyrouth II, qui y a vu une infraction à la loi.

Dans une question au gouvernement, l'ancien bâtonnier considère que ce versement constitue « une violation flagrante de la loi », l’article 117 du Code de procédure pénale disposant que « les cautions pénales en espèces doivent être versées à la Caisse du Palais de justice ». « Les 14 millions de dollars ont été versés à un organisme dépourvu de compétence légale pour recevoir des fonds à caractère pénal public », affirme M. Khalaf dans sa question au Conseil des ministres, estimant qu’« il s’agit d’un précédent dangereux qui porte atteinte aux deniers publics et suscite des soupçons quant à la destination de ces fonds et aux mécanismes de leur gestion ».

Le député a mis en garde contre ces pratiques qui « menacent le principe de la souveraineté de la loi », réclamant au gouvernement et plus particulièrement aux ministères de la Justice et des Finances d’apporter « des clarifications ».

Joint par L’Orient-Le Jour, Me Khalaf indique que plusieurs autres textes imposent également le paiement des cautions auprès des Palais de justice. Il évoque notamment un décret (13 juillet 1936) selon lequel les garanties doivent être versées par les justiciables auprès des caisses du Trésor situées au siège du mohafazat ou du caza où se trouve le tribunal compétent, « à l’exclusion de toute autre caisse ».

Absence de dispositifs de contrôle

« Dans un État de droit, comment se permet-on de violer la loi en autorisant le versement d’une caution dans une autre caisse que celle prévue par cette loi ? s’indigne Me Khalaf, s’interrogeant sur l’identité de la partie ayant ordonné le dépôt dans la Caisse mutuelle des magistrats.

Contactée par L’OLJ, une source judiciaire affirme que c’est la chambre d’accusation qui, après avoir décidé de la remise en liberté, a également désigné l’organisme chargé de recevoir la caution. Elle rejette « toute accusation d’atteinte à la loi », indiquant que la Caisse mutuelle des magistrats est considérée comme une « caisse judiciaire », garante de la protection des fonds de l’État et des droits des justiciables. La même source souligne que toute juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au lieu du dépôt d’une caution, d’autant que dans le contexte actuel, les conditions de sécurité requises pour conserver des sommes en espèces dans les Palais de justice ne sont pas réunies, en raison notamment de l’absence de caméras de surveillance et d’autres dispositifs de contrôle », En revanche, la Caisse mutuelle des magistrats est dotée, selon elle, de coffres-forts et de systèmes de sécurité « modernes et adéquats ».

Questionnée sur le fait que, selon les règles en vigueur, la Caisse mutuelle des magistrats perçoit un pourcentage sur les cautions qui y sont déposées, la source précitée indique qu’il est naturel que les juges puissent bénéficier de cette rétribution, d’autant qu’ils œuvrent constamment à garantir les droits des justiciables tout en peinant à voir reconnaître les leurs.





Il reste que Melhem Khalaf réclame « une enquête judiciaire urgente » et « la poursuite des responsables de cette grave infraction ». Interrogée par notre journal, une autre source judiciaire indique que la chambre d’accusation a ordonné de déposer les fonds en question auprès de la Caisse mutuelle car elle a rendu la décision de remise en liberté, vendredi, alors que la caisse du palais de justice – relevant du ministère des Finances – était fermée. La chambre aurait estimé qu’il ne serait pas juste de maintenir une personne en prison durant tout le week-end, alors qu’elle était en mesure de payer la caution vendredi. Quoi qu’il en soit, le ministre des Finances, Yassine Jaber, est en droit de réclamer que ces fonds entrent dans ses caisses, ajoute la même source, indiquant qu’il lui suffit d’en faire une demande à la Caisse mutuelle des magistrats.