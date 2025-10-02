Aoun reçoit Raad : « Traiter les dissensions en préservant l’intérêt national »

Le président de la République Joseph Aoun a reçu jeudi le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Mohammad Raad, au palais de Baabda. Selon un bref communiqué officiel publié sur le compte X de la présidence libanaise, les deux hommes ont discuté de « plusieurs questions et échéances nationales (...) et il a été convenu de traiter les dissensions avec le souci de préserver l’intérêt national supérieur ».

M. Raad a ensuite été reçu à Yarzé par le commandant en chef de l’armée libanaise, Rodolphe Haykal, rapporte l’Agence nationale d’information. L'Ani se contente d’indiquer que « les discussions ont porté sur la situation générale dans le pays ».

Les visites de M. Raad sont les premières depuis l’incident de Raouché, le 25 septembre dernier. Ce jour-là, des milliers de manifestants du Hezbollah avaient défié une décision du Premier ministre Nawaf Salam et du mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud, en bloquant la route au niveau de Raouché, sur la corniche de Beyrouth, et en projetant sur le rocher les photos des deux anciens secrétaires généraux du parti, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. La manifestation du Hezbollah avait été interprétée, notamment par les détracteurs du parti, comme une volonté de défier l’autorité de l’État libanais alors que le sort de ses armes fait l’objet d’une décision gouvernementale depuis le mois d'août.

En outre, le mot « échéances » dans le communiqué officiel ferait référence à la question du vote des expatriés : tandis que la loi en vigueur leur consacre six députés qui viennent s’ajouter au 128 actuels, une vaste opposition demande à ce qu’ils votent pour les 128 suivant leur lieu d’origine au Liban aux prochaines législatives de mai prochain. Cette option ne plaît ni au Hezbollah ni à son allié, le chef du mouvement chiite Amal et président du Parlement Nabih Berry. Le désaccord sur cette question a torpillé le quorum cette semaine au Parlement.



