Mitri informe Joseph Aoun du « bilan des réunions libano-syriennes »

Le vice-Premier ministre, Tarek Mitri, a informé jeudi à Baabda le président de la République Joseph Aoun du « bilan des réunions libano-syriennes » tenues mercredi, qui « contribueront à renforcer la confiance dans les relations entre le Liban et la Syrie », rapporte M. Mitri, dans des propos relayés par la présidence libanaise dans un message sur X.

« Nous avons examiné différents dossiers et travaillons à régler les questions en suspens, notamment la question des détenus syriens dans les prisons libanaises » a-t-il indiqué à la suite de la réunion.

Une délégation diplomatique syrienne s'est rendue mercredi à Beyrouth, pour discuter notamment de l'épineuse question des détenus islamistes syriens dans les prisons libanaises, revenue en force sur le devant de la scène depuis l'arrivée au pouvoir à Damas en décembre 2024 de la coalition rebelle menée par Ahmad el-Chareh. Déjà mi-septembre, deux délégations libanaises s'étaient rendues à Damas pour en discuter, faisant suite à un déplacement à Beyrouth, le 1er septembre, d’une délégation syrienne qui avait rencontré Tarek Mitri.

« Nous poursuivrons les discussions avec la partie syrienne à ce sujet, ainsi que la coopération visant à vérifier la possible présence de Libanais dans des prisons syriennes » a également indiqué M. Mitri, qui pilote les relations libano-syriennes.

Selon le quotidien panarabe Asharq al-Awsat, qui cite un « responsable libanais » ayant requis l'anonymat, la partie libanaise a demandé à Damas de « fournir des informations sur les assassinats qui ont visé des responsables politiques, religieux, militaires, sécuritaires et des journalistes libanais, et pour lesquels le régime syrien précédent est soupçonné d’être impliqué ». Elle aurait « remis à (leur) homologue syrien une liste des personnalités qui ont été assassinées sous la domination du régime des Assad, et dont les enquêtes n’ont pas permis d’identifier les auteurs », « depuis le leader druze Kamal Joumblatt (assassiné en 1977, sous l’ère du régime de Hafez el-Assad) jusqu’à l’assassinat du chercheur Lokman Slim (en 2021, imputé au Hezbollah)». L'Orient-Le Jour n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat cette information.

Sommet arabo-russe

Sur un autre volet, M. Mitri a indiqué avoir demandé à Joseph Aoun « ses directives concernant (sa) représentation au premier sommet arabo-russe, qui se tiendra à Moscou à la mi-octobre. » Le président russe Vladimir Poutine avait officiellement invité à la mi-mai les dirigeants de tous les États membres de la Ligue arabe à participer à ce sommet inédit, prévu le 15 octobre.

« Nous avons évoqué la prochaine séance du Conseil des ministres, où il est prévu d’entendre la direction de l’armée au sujet du rapport mensuel relatif au monopole des armes, et nous avons discuté du climat de confiance existant entre le gouvernement et le président de la République » a enfin explicité le vice-Premier ministre.

Le Premier ministre, Nawaf Salam, et M. Aoun, se sont entretenus mardi à Baabda et ont eu « une discussion en toute franchise », qui a débouché sur un accord pour « poursuivre leur coopération », selon une source au courant de la teneur de la réunion contactée par L'Orient-Le Jour, dans le contexte tendu faisant suite à la polémique de l'illumination par le Hezbollah de la Grotte aux pigeons de Raouché : le Premier ministre avait laissé entendre que l'armée et les forces de l'ordre auraient dû empêcher cette projection, contraire à une décision administrative, tandis que le chef de l'État avait pris la défense de la troupe et dénoncé toute critique à son encontre.

Le plan de l'armée libanaise pour le désarmement du Hezbollah, approuvé par le Conseil des ministres le 5 septembre dernier, prévoit que l'armée informe le gouvernement chaque mois de toutes les cargaisons d'armes saisies et positions démantelées. La première partie de ce plan stipule que « le désarmement sera achevé au sud du Litani », à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, d'ici « trois mois », soit d'ici fin 2025.