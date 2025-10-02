Flottille pour Gaza : 39 des 44 bateaux ont été interceptés par l'armée israélienne ; une Libanaise à bord arrêtée | Direct

Israël interpelle la flottille pour Gaza, la Colombie promet d’expulser les diplomates israéliens restants sur son territoire.

L’ONU a confirmé mercredi le décès de 103 civils depuis le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah.

La Maison-Blanche a déclaré que des « discussions sensibles » étaient en cours au sujet de la proposition du président Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Le Hamas souhaite amender la clause relative au désarmement.