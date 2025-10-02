Flottille pour Gaza : 39 des 44 bateaux ont été interceptés par l'armée israélienne ; une Libanaise à bord arrêtée | Direct

Lina Tabbal, une activiste libanaise qui se trouvait à bord de la flottille en direction de Gaza, aurait été arrêtée par les forces israéliennes après l’interception du bateau. Des militants et des amis à elle ont publié sur les réseaux sociaux, exhortant les autorités libanaises à demander sa libération.
Résidant en France, Lina Tabbal est titulaire d’un doctorat en droit interne et enseigne le droit international à l’HEICR. Elle publiait régulièrement des mises à jour depuis la flottille, notamment des moments où elle était vue en train de brandir le drapeau libanais.
Lina Tabbal apparaît aussi dans une autre vidéo levant les mains aux côtés de ses collègues devant les forces navales israéliennes, qui semblaient procéder à l’arrestation des personnes à bord en vue d’une éventuelle expulsion. La vidéo se termine avec le bateau complètement vide de tous les participants, y compris al-Tabbal.
L’Afrique du Sud déclare que l’interception de la flottille Global Sumud par Israël constitue une grave infraction
Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré jeudi que l’interception par Israël de la flottille Global Sumud constituait une « grave infraction » envers la « solidarité mondiale et le sentiment visant à soulager les souffrances à Gaza », selon Reuters.
Dans un communiqué, Ramaphosa a appelé Israël à libérer immédiatement les Sud-Africains et les autres personnes présentes sur la flottille, y compris Nkosi Zwelivelile Mandela, petit-fils du héros de la libération Nelson Mandela.
Le sénateur irlandais Chris Andrews, du parti Sinn Féin, figure parmi les activistes détenus par les forces israéliennes à bord de la flottille Global Sumud.
Dans une vidéo préenregistrée, diffusée en prévision de sa détention par Israël, l'élu a déclaré : « Si vous regardez ceci, cela signifie que j’ai été kidnappé par les forces d’occupation israéliennes contre ma volonté. Notre mission humanitaire était non violente et respectait le droit international. »
Selon Times of Israel, au moins quatre des navires de la flottille sont bloqués en mer en raison de divers problèmes techniques sans lien avec les actions militaires. La marine prévoit également d’arrêter les activistes à bord de ces bateaux ou de les remorquer jusqu’au port, rapporte le média.
La marine israélienne serait par ailleurs en train de surveiller la zone afin de s’assurer qu’aucun bateau n’a « réussi à passer et à atteindre la bande de Gaza », écrit le quotidien israélien.
Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné « l’attaque et l’agression » d’Israël contre la flottille humanitaire pour Gaza après l’interception d'une majorité de ses navires, selon un communiqué. Il a exprimé sa « vive inquiétude » pour la sécurité des personnes à bord et tient Israël responsable de leur « sécurité et bien-être ».
« L’État de Palestine rappelle que la Flottille Global Sumud est une initiative pacifique et civile visant à briser le blocus inhumain et illégal imposé par Israël sur la bande de Gaza et à mettre fin à la politique de famine et au génocide pratiqués par Israël, conformément au droit international », a déclaré le ministère.
« L’État de Palestine réitère qu’Israël, dont l’occupation de la Palestine a été déclarée illégale par la Cour internationale de Justice, n’a aucune autorité ni souveraineté sur les eaux territoriales palestiniennes. »
Le ministère a salué le « courage des participants et leur détermination à briser le siège israélien et à mettre fin à son génocide ».
Un navire de la marine arrive au port d’Ashdod après qu’Israël a intercepté certains des navires de la Flottille Global Sumud.
De son côté le Hezbollah a appelé à participer aux funérailles des deux ingénieurs, « martyrs sur la route de Jérusalem », jeudi à 17h à Kfar Remmane, devant le collège public.
Frappe de drone à Kfar Remmane : L’ordre des ingénieurs rend hommage à leurs « deux collègue » tués
L’ordre des ingénieurs a publié un communiqué jeudi rendant hommage à leurs « deux collègues » tués ce matin, qui appartenaient à l’organisme civil Jihad el-Bina’, chargé de la reconstruction au sein du Hezbollah. Ils ont été tués « alors qu’ils accomplissaient leur devoir professionnel et national dans la zone de Khardali, située entre Nabatiyé et Marjayoun. Ils se rendaient dans la région de Khiam pour procéder à des opérations de relevé des dommages et à une évaluation des infrastructures » rapporte le communiqué.
« Nos deux collègues sont tombés en martyrs dans l’exercice du devoir, au moment même où l’ordre et la famille des ingénieurs célébraient la “Fête de l’ingénieur et de l’architecte libanais” — la fête s’est ainsi transformée en jour de fidélité et de sacrifice, incarnant les plus hautes valeurs d’engagement, d’appartenance et de générosité » peut-on lire dans le communiqué.
« Le travail d’ingénierie sur le terrain demeurera un pilier de la résilience, et de la reconstruction, malgré tous les risques et défis » conclut-il.
Le Premier ministre malaisien affirme qu’il utilisera « tous les moyens légitimes et légaux » pour tenir Israël responsable de la flottille
Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a déclaré ce matin que son gouvernement « utiliserait tous les moyens légitimes et légaux à notre disposition pour s’assurer qu’Israël soit tenu responsable, en particulier en ce qui concerne les citoyens malaisiens », dont 12 sont actuellement détenus par Israël, selon un communiqué du ministère malaisien des Affaires étrangères.
« En bloquant une mission humanitaire, Israël a montré un mépris total non seulement pour les droits du peuple palestinien, mais aussi pour la conscience du monde, » a écrit Ibrahim sur X. « Tant que le peuple palestinien se verra refuser ses droits fondamentaux et ses aspirations, la Malaisie restera à ses côtés sans fléchir. »
Le correspondant d’Al Jazeera à bord de la flottille confirme que les bateaux sont toujours en route vers Gaza
Hassan Massoud, d’Al Jazeera, à bord de l’un des navires de la flottille de la liberté, a indiqué à l’agence que plusieurs bateaux ayant réussi à échapper à l’interception ou qui n’ont pas encore été approchés par la marine israélienne sont toujours en route vers Gaza.
« Nous surveillons toutes les caméras et nous pouvons confirmer que plusieurs bateaux tentent encore d’atteindre Gaza, » a déclaré Massoud. « Même si un seul des bateaux atteint Gaza, cela permettrait d’atteindre leur objectif de briser le blocus. »
Il a ajouté qu’une autre flottille navigue actuellement vers Gaza après être partie de Sicile, en Italie, ce qui montre que les activistes poursuivent leurs efforts pour atteindre le peuple palestinien affamé et attirer l’attention sur le blocus total imposé par Israël sur la nourriture, l’eau et les médicaments.
Des avocats présents à bord des navires documentent également les violations du droit humanitaire international et du droit maritime par Israël, a précisé Massoud. Les preuves collectées seront transmises à la Cour internationale de justice (CIJ) de l’ONU.
La Turquie qualifie l’interception de la flottille « d’acte de terrorisme » et ouvre une enquête
Le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié « d’acte de terrorisme » l’« attaque » israélienne contre la flottille, qui aurait mis en danger la vie de civils innocents, rapporte Reuters.
Le bureau du procureur en chef d’Istanbul a annoncé l’ouverture d’une enquête sur la détention de 24 citoyens turcs à bord des navires de la flottille, inculpés notamment de privation de liberté, de saisie de véhicules de transport et de dommages matériels, selon l’agence de presse publique turque Anadolu.
Selon Reuters, la Grèce indique que 39 des 44 bateaux d’aide destinés à Gaza ont été interceptés.
La flottille est composée d’environ 47 navires. Selon le suivi en direct sur le site de la flottille, l’un des navires, le Mikeno, est entré dans les eaux territoriales de Gaza ce matin vers 6h, heure locale. La plupart des navires sont indiqués comme « interceptés » ou « supposés interceptés », tandis que plusieurs sont encore signalés comme « en navigation ».
Selon Al Jazeera, la marine israélienne tente toujours d’intercepter les bateaux restants, avec lesquels la communication a été coupée, probablement à cause d’un brouillage de la part de l’armée israélienne ou parce que le protocole à bord prévoyait que les activistes jettent leurs téléphones lorsque les troupes israéliennes s’approchaient.
Selon notre correspondant, des drones israéliens survolent intensivement plusieurs localités du Liban-Sud
L’un d’eux a largué deux bombes sonores sur un quartier de la localité de Houla (Marjeyoun).
Les passagers des navires de la flotille de Gaza interceptés seront expulsés vers l'Europe, selon Israël
Liban-Sud : Les deux tués dans la frappe de drone sont des employés de l’organisme Jihad el-Bina’, chargé de la reconstruction au sein du Hezbollah
Les deux tués dans la frappe de ce matin, Ahmed Saad et Mostafa Rizk, sont des employés de l'organisme civil chargé de la reconstruction au sein du Hezbollah, Jihad el-Bina’. Fondé en 1988 dans la foulée de l’invasion israélienne du Liban, Jihad el-Bina' (combat pour la construction, en arabe) avait contribué à rebâtir les zones du Liban-Sud durement touchées pendant l’été 2006, avec des fonds en provenance de l’Iran, mais aussi des allocations de l’État libanais et des dons de pays arabes, dont principalement le Qatar.
Les deux victimes, originaires de Kfar Remmane (caza de Nabatiyé), avaient pour mission d’évaluer les dégâts dans les villages frontaliers, dus aux bombardements et démolitions israéliens, lors de la dernière guerre. Ils ont été tués tandis qu'ils se rendaient à une de leurs missions, selon notre correspondant.
Hormis cinq premiers succès en 2008, aucune flottille pour Gaza n'a échappé aux refoulements – parfois violents – de l'armée israélienne. Même si, après l'arraisonnement meurtrier du Mavi Marmara en 2010, Tel-Aviv s'est vu contraint de « soigner » ses tactiques. Retour sur l'histoire de ces « pirates » devenus bêtes noires d'Israël.
L'autre actualité importante de ce matin :
Les forces navales israéliennes ont intercepté mercredi "plusieurs navires" de la flottille qui s'approchait de la bande de Gaza, notamment celui où se trouvait l'activiste suédoise Greta Thunberg, après qu'Israël a sommé les dizaines de bateaux de changer de cap.
Selon plusieurs médias, dont la BBC, le président colombien, Gustavo Petro, a ordonné mercredi soir l’expulsion de toute la délégation diplomatique d’Israël encore présente dans le pays, lequel avait déjà rompu ses relations avec Israël en mai 2024.
Il a également dénoncé l’accord de libre-échange liant les deux pays, déclarant sa volonté d’en sortir pour le rendre caduc, et demandé la libération des deux ressortissants colombiens présents sur la flottille.
⚡ Liban-Sud : Frappe de drone israélien à l’aube sur une voiture près de Kfar Remmane, deux morts et un blessé
Un drone israélien a visé à l’aube une voiture sur la nouvelle autoroute à l’est du village de Kfar Remmane (caza de Nabatiyé), au niveau du pont du fleuve Khardali, sur la route de Jarmaq (caza de Jezzine), au nord du fleuve Litani, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah. Selon des sources médicales citées par notre correspondant, la frappe a fait deux morts et un blessé. Les deux tués seraient des ingénieurs.
Des vidéos et photos parvenues à notre correspondant montrent la voiture calcinée.
Une équipe de l'Association des Scouts d'al-Rissala affiliée au mouvement chiite Amal s’est rendue sur les lieux, a récupéré le corps d’au moins un homme tué, et l’a transporté à l’hôpital Cheikh Ragheb Harb à Toul (caza de Nabatiyé).
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, en attente depuis lundi soir à la réponse que doit faire le Hamas à la proposition d'un « plan de paix » du président américain Donald Trump, pour une trêve dans la guerre de Gaza.
Nous suivrons dans ce direct les développements dans la région, à Gaza et en Cisjordanie occupée, ainsi qu'au Liban, qui continue d'être frappé quasiment quotidiennement par Israël malgré la trêve, en Syrie, en Iran ou encore en mer Rouge, où les houthis ont ciblé mardi un navire.
