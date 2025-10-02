Depuis 2008, comment les flottilles pour Gaza sont devenues les bêtes noires d’Israël

Deux ans durant, ils avaient révisé l’attitude à adopter en cas d’arrestation par les forces israéliennes. Étudié chaque scénario possible, appris par cœur les gestes de premiers secours pour réaliser cette mission que personne d'autre n'avait tenté auparavant. Mais ils n'en auront finalement pas besoin. Le 23 août 2008, après plus de 30 heures à broyer du bleu, la première embarcation du mouvement Free Gaza, partie de Chypre pour briser le blocus israélien en vigueur depuis juin 2007, aperçoit le littoral de la ville. Pas celui de Beyrouth, que les activistes reconnaîtraient à vue d'œil depuis la guerre de 2006, ni celui d’Ashdod où Israël leur a vainement conseillé de s'amarrer, mais bien celui de la terre interdite, Gaza.Les quelques ballons aux couleurs du drapeau palestinien que...

