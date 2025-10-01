« Retours volontaires » : un troisième convoi de réfugiés et migrants syriens prévu jeudi par la SG via Masnaa

La Direction générale de la Sûreté générale a annoncé mercredi organiser via le poste-frontière de Masnaa la « troisième phase » du plan du gouvernement libanais pour le rapatriement des réfugiés et migrants syriens.

Le point de rendez-vous est fixé jeudi à 6h du matin, au marché populaire du secteur dit de la Quarantaine, à Beyrouth, selon la SG, qui précise que ce rapatriement est organisé en coordination avec l’État syrien et en coopération avec le HCR (l’Agence des Nations unies pour les réfugiés), l’OIM (l'Organisation internationale pour les migrations ), la Croix-Rouge libanaise et d’autres organisations humanitaires. Le nombre de personnes concernées par ce convoi n'a pas été précisé.

Le premier convoi de « retours volontaires » vers la Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024 encadré par le HCR fin juillet n'avait concerné que 71 personnes, sur les 17 000 réfugiés qui avaient exprimé leur intérêt pour le plan lancé le 1er juillet par l'agence onusienne. Un second convoi avait concerné 300 personnes mi-septembre. Les réfugiés s'étaient également rassemblés à l'aube à Beyrouth, où les équipes du HCR et de l'OIM avaient « évalué leurs besoins, fourni des informations et des conseils, et leur avaient distribué une aide essentielle », selon un communiqué du HCR. Ils avaient rejoints en Syrie les villes de Homs, Hama et Idleb, via le poste-frontière de Masnaa.

Plus généralement, un million de réfugiés syriens sont rentrés de l'étranger en Syrie depuis la chute d'Assad, a annoncé le HCR la semaine dernière, appelant la communauté internationale à « accroître son soutien pour mettre fin aux souffrances et aux déplacements de millions de Syriens contraints de fuir leurs foyers au cours des 14 dernières années et à aider à la reconstruction du pays ».

Tout en décrivant ces retours massifs comme « un signe du grand espoir et des attentes élevées des Syriens après la transition politique dans leur pays », le HCR avait souligné que les personnes qui rentrent chez elles sont confrontées à « d'immenses défis ». Face à l'ampleur des besoins, le HCR avait déploré que les fonds destinés à faire face à la crise syrienne soient « en baisse ». En Syrie, moins d'un quart des fonds dont les agences des Nations unies ont déclaré avoir besoin pour fournir de l'aide cette année ont été fournis.

Fin août, le HCR avait confié à L'Orient-Le Jour qu’« un grand nombre de réfugiés syriens au Liban hésitent entre rentrer et rester. Ils sont incapables de trancher, malgré les facilités octroyées et l’aide internationale ». L'agence onusienne avait ajouté que « leur maintien au Liban devient plus difficile, la pression pour partir s’accentuant, notamment après la décision de suspendre leur accès aux soins de santé en novembre », en raison de coupes budgétaires.