Gaza, un camp de concentration à ciel ouvert

Gaza est aujourd’hui semblable à un gigantesque camp de concentration. Mais comme nous sommes au siècle d’une société mondialisée et que cela se déroule sous les yeux de l’humanité tout entière, après près de deux ans de blocus alimentaire, quelques États, dont la France, ont décidé de parachuter des vivres sur le territoire de Gaza.

Les événements tragiques du 7-Octobre et les actions terroristes du Hamas ne peuvent en aucun cas justifier qu’on affame et tue les habitants de Gaza. À la guerre d’Israël contre le Hamas s’est substituée la guerre contre la population gazaouie, frappant sans discernement les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Le comportement de l’armée israélienne est inexcusable, car elle s’est affranchie de toute humanité. Le gouvernement de Netanyahu a décidé de cette guerre, l’armée l’organise et la met en œuvre. Une grande partie de la population israélienne l’approuve quel que soit le nombre des exactions commises. Il est difficile de comprendre pourquoi un peuple, qui a subi la Shoah, accepte que ces horreurs soient commises en son nom.

Seules les familles des otages protestent, car elles ont compris que la libération des otages était le dernier des soucis de Netanyahu. Je veux ici rendre hommage aux journalistes qui ont le courage de dénoncer la guerre. Saluons également l’initiative de plus d’un millier de militaires, diplomates et réservistes israéliens qui s’élèvent contre la poursuite de la guerre de Netanyahu à Gaza. Ils affirment qu’il faut un accord de paix pour obtenir la libération des otages qui sont encore en vie et le retour de ceux qui ne le sont plus. Ils appellent Trump à faire pression sur le gouvernement israélien pour l’obliger à accepter un cessez-le-feu. Mais le seul moyen d’arrêter cette guerre est de stopper la livraison d’armes offensives à Israël. Ce sont les armes américaines qui permettent à Israël de poursuivre cette guerre. Donald Trump et le Congrès américain ont la solution entre leurs mains.

L’ONU est impuissante et le Conseil de sécurité des Nations unies laisse faire en raison du veto américain qui bloque toutes les décisions. Mais à quoi servent ces institutions ? À rien ?

Et la France ? Reconnaître un État palestinien c’est bien, mais cet État n’existe pas. Israël n’en veut pas. Néanmoins la volonté française est un encouragement pour cette cause juste.

Au regard de l’immensité des besoins alimentaires des habitants de Gaza, les opérations aériennes de largage de vivres sont un pis-aller, faute de mieux. Un président de la République française courageux réfléchirait sérieusement à positionner la marine de son pays devant Gaza, exigerait un cessez-le feu immédiat, puis demanderait à l’ONU un mandat international pour un débarquement d’une force internationale afin de porter secours à la population affamée.

Mais pour l’instant, la communauté internationale devrait, elle aussi, s’interroger sur sa responsabilité, tant à Gaza qu’au Soudan ou dans d’autres parties du monde.

