L'armée libanaise perquisitionne un magasin de jouets qui aurait vendu des pistolets à eau fabriqués en Israël

Une patrouille des renseignements de l’armée libanaise a perquisitionné dimanche un magasin de jouets dans la localité de Dahr el-Aïn, dans le caza de Koura au Liban-Nord, après que des photos partagées sur les réseaux sociaux la veille ont montré des pistolets à eaux qui aurait été fabriqués en Israël, rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak. Les militaires ont saisi ce qu'il restait du stock de jouets.

Contactée, l'armée libanaise n'a pas répondu à nos sollicitations.

Selon notre correspondant, l'enquête se poursuit sous la supervision du parquet compétent avec le propriétaire du magasin, afin de découvrir la provenance de ces jouets et de déterminer s'ils ont été vendus dans d’autres régions du Liban.

L'article 285 du code pénal libanais punit les transactions commerciales entre un Libanais ou un résident au Liban et un ressortissant ou un résident d'un « pays ennemi ».

Samedi, la direction générale de la Sécurité de l’État avait fait savoir que ses patrouilles ont saisi « trois obus d’artillerie de calibre 120 mm » dans un bâtiment situé dans le quartier de Bourj Hammoud, dans la banlieue est de Beyrouth. Le texte précise que ces obus « n’étaient pas munis d'une charge explosive », mais que « l’un d’entre eux portait des inscriptions en hébreu ».