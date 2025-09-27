Menu
Dernières Infos - Liban

Les forces de sécurité saisissent trois obus d’artillerie à Bourj Hammoud


L'OLJ / le 27 septembre 2025 à 17h15

Cliché des obus retrouvés à Bourj Hammoud diffusé par la Sécurité de l'État. Photo ANI

La direction générale de la Sécurité de l’État a fait savoir dimanche que ses équipes ont saisi « trois obus d’artillerie de calibre 120 mm » dans un bâtiment situé dans le quartier de Bourj Hammoud, dans l'est de Beyrouth. Le texte précise que ces obus « n’étaient pas munis d'une charge explosive », et que « l’un d’entre eux portait des inscriptions en hébreu ».

La patrouille qui a effectué cette descente a par la suite laissé opérer l'unité spéciale de déminage de l’armée libanaise, qui a procédé à leur évacuation du site où ils étaient stockés. Aucune information n'a été fournie sur d'éventuelles arrestations à la suite de cette découverte.

