Larijani chez Kassem : L’Iran soutient « le Liban et sa résistance à tous les niveaux ».

L'Iran soutient « le Liban et sa résistance à tous les niveaux », a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d’Iran, Ali Larijani, au secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, lors d'une rencontre entre les deux hommes à Beyrouth.

Le haut responsable iranien, qui est arrivé samedi au Liban, a précisé que ce soutien reflète la volonté du guide suprême iranien Ali Khamenei « en coordination avec le gouvernement et le peuple iranien », selon un communiqué du parti chiite publié dimanche. Le lieu de la rencontre, en présence de l’ambassadeur iranien, Mojtaba Amani, n’a pas été dévoilé.

Le communiqué ajoute que Naïm Kassem « a remercié la République islamique d’Iran, sa direction, son gouvernement et son peuple, pour leurs condoléances et leurs félicitations à l’occasion du martyre » de l’ancien secrétaire général Hassan Nasrallah et de son successeur désigné Hachem Safieddine, tués en septembre 2024 dans des frappes israéliennes sur la banlieue-sud de Beyrouth pendant la guerre qui a opposé Israël et le Hezbollah.

Pour honorer leur mémoire et commémorer les événements qui ont marqué le début de l’offensive israélienne au Liban, le Hezbollah a programmé plusieurs événements sur près de trois semaines, dont un rassemblement et l’illumination symbolique de la Grotte aux Pigeons jeudi dernier à Raouché, sur le front de mer.

Ali Larijani s’est quant à lui rendu samedi dans la banlieue-sud pour participer à la cérémonie prévue en l’honneur de Nasrallah. Il avait auparavant rencontré le Premier ministre Nawaf Salam, ainsi que le président du Parlement Nabih Berry.

Surenchère

L’actuel secrétaire général du Hezbollah a assuré que le parti « reste résistant face aux défis et aux menaces américano-israéliennes, et que le peuple résistant fait preuve d’une grande fierté et soutient pleinement la libération et l’indépendance ». «Ceux qui observent la patience et le courage du peuple croient fermement que la victoire lui appartient face à l’ennemi israélien», a-t-il poursuivi.

Kassem a également assuré que le Hezbollah est ouvert à tous et prêt à toute forme de coopération avec ceux qui se tiennent face à Israël, qui constitue « un danger pour tous sans exception, un danger pour les peuples, les gouvernements et la résistance », et s’est dit convaincu que le pouvoir israélien « connaîtra une fin humiliante grâce à cette remarquable résistance ».

Cette surenchère intervient alors que l’ONU vient de voter le rétablissement des sanctions contre l’Iran et que le Hezbollah refuse toujours de remettre ses armes à l’armée libanaise, conformément à ce que le gouvernement a décidé entre août et septembre.

Plusieurs figures du Hezbollah ont fait écho aux positions de Larijani et aux déclarations belliqueuses de Naïm Kassem samedi. Le député du parti Hussein Hajj Hassan, du Baalbeck-Hermel, a déclaré que la « résistance » « est plus déterminée, volontaire, solide et puissante », malgré l’élimination de son ancien chef, du haut commandement et de combattants de la formation pro-iranienne par l’armée israélienne. « L’ennemi croyait l’avoir brisée et vaincue. Aujourd’hui, la résistance au Liban est plus loyale, fidèle et engagée envers Sayyed Hassan Nasrallah », a-t-il affirmé lors d’une cérémonie à Baalbeck. Il a réaffirmé que la milice ne renoncera pas aux armes malgré « les campagnes contre la résistance et son armement, venant de l’extérieur — d’Amérique, de l’Occident, de l’Europe, de la région — et de l’intérieur ». Il a également accusé Israël de vouloir s’emparer du Libans.

Le député Hassan Fadlallah a tenu un discours similaire depuis le village de Aitaroun : « La dignité de l’État se manifeste par la protection de la souveraineté et non par la confrontation avec le peuple », a-t-il lancé.