Larijani arrive à Beyrouth pour participer à la cérémonie pour Nasrallah et Safieddine

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d’Iran, Ali Larijani, est arrivé samedi matin à l’Aéroport international de Beyrouth (AIB), en vue de participer, à 16h30 locales, à la commémoration de l’élimination par Israël de l'ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et de son successeur potentiel Hachem Safieddine et leurs compagnons, au mausolée de Nasrallah dans la banlieue-sud de la capitale.

Le responsable iranien devrait également avoir des rencontres politiques, notamment avec le président du Parlement Nabih Berry à 11h45 et le Premier ministre Nawaf Salam à 13h15.

Hassan Nasrallah a été tué par des frappes israéliennes massives le 27 septembre 2024, à Haret Hreik dans la banlieue-sud. Parmi la dizaine de personnes tuées aussi ce jour-là se trouvait l'un des principaux commandants de la Force al-Qods, l’unité d’élite des gardiens de la révolution iraniens, Abbas Nilforoushan. Safieddine est mort quelques jours plus tard également dans la même banlieue.

M. Larijani a été accueilli à l’AIB par un représentant du ministère des Affaires étrangères, le consul Rodrigue Khoury, et l’ambassadeur d’Iran à Beyrouth Mojtaba Amani, ainsi qu’une délégation du mouvement chiite Amal et une autre du Hezbollah. Des délégations du Jihad islamique, du mouvement islamiste palestinien Hamas et d’autres groupes proches du régime iranien étaient également présents. Sa visite intervient deux jours après la polémique suscitée par l'illumination du rocher de Raouché à Beyrouth par des partisans du Hezbollah malgré une interdiction formulée par le Premier ministre.

« Nouveaux mécanismes de coopération »

Un représentant de Nabih Berry, Khalil Hamdane, a salué le déplacement du responsable iranien, le qualifiant de « geste de solidarité » et soulignant que « Sayyed Hassan Nasrallah est parti, mais la résistance fondée par le leader disparu Moussa Sadr (fondateur du mouvement Amal) restera un flambeau qui illuminera la voie des hommes libres ». Il a dit espérer que « les relations entre le Liban et l’Iran vont s’approfondir, dans le cadre des bouleversements régionaux actuels » et se renforcer « contre la tyrannie israélienne qui continue de faire des victimes tous les jours au Liban-Sud et à Gaza ».

Pour sa part, M. Larijani a estimé que « le comportement israélien devient de plus en plus clair pour les peuples de la région et prouve la véracité de ce qu’en disait le défunt Hassan Nasrallah depuis des décennies, et que ne croyaient pas les dirigeants de certains États ». Il a ajouté que le Liban est « un rempart infranchissable » face à Israël.

« En raison de ces développements, les leaders des pays de la région cherchent à instaurer de nouveaux mécanismes de coopération, et nous soutenons cette coopération », a-t-il ajouté, faisant probablement référence à la frappe israélienne contre le Qatar début septembre qui a profondément choqué les pays du Golfe.



