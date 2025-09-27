Après un tollé et des pétards lancés contre son domicile, Hamadé nie avoir voulu manquer de respect à Nasrallah

Après avoir provoqué un tollé parmi les partisans du Hezbollah, en raison d'une déclaration prononcée la veille liée à la polémique de l'illumination de la grotte aux pigeons pour la commémoration de l'anniversaire de l'élimination de Hassan Nasrallah, le député joumblattiste Marwan Hamadé a nié samedi avoir voulu manquer de respect à l'ex-chef du parti chiite.

Vendredi, le député du groupe du Rassemblement démocratique, dirigé par Taymour Joumblatt, avait commenté la polémique liée à l'illumination de la grotte aux pigeons, dans un entretien avec la chaîne saoudienne al-Hadath, en utilisant l'expression : «Les funérailles sont animées, alors que le défunt est un chien», pour décrire la situation politique dans le pays. Ce dicton populaire, qui pourrait être traduit en français par « beaucoup de bruit pour rien », ou « une tempête dans un verre d'eau », entendait décrire, comme l'a confirmé M. Hamadé à L'Orient-Le Jour, la crise provoquée par la décision du Hezbollah d'illuminer la grotte aux pigeons, lieu emblématique sur la corniche beyrouthine, avec un portrait de Nasrallah, contrairement à une décision interdisant cette projection par le mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud. « L'affaire ne nécessitait pas une telle mobilisation », avait d'ailleurs ajouté M. Hamadé dans son entretien.

Ces propos « ne visaient pas directement Hassan Nasrallah », selon le bureau de presse de M. Hamadé, contacté par notre publication. Le député « regrette que ses propos ont été mal interprétés ». Dans un communiqué concis publié par l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle), le député, lui-même victime d'une tentative d'assassinat en octobre 2004, soulignait en outre vouer « tout le respect du monde aux martyrs du Liban, aux martyrs de la résistance ».

L'expression a toutefois été comprise comme une attaque directe envers l'ex-secrétaire général du Hezbollah, dont les partisans commémorent le premier anniversaire de l'élimination dans des frappes israéliennes massives sur la banlieue-sud de Beyrouth. M. Hamadé a été, depuis vendredi soir, copieusement insulté sur les réseaux sociaux, par des internautes proches du parti chiite, et une manifestation a eu lieu devant son domicile, au cours de laquelle des pétards ont été lancés. Le bureau du député dément toutefois que des coups de feu aient été tirés, comme cela a été rapporté dans certains médias.



