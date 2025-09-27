« Requête inacceptable » : Pezeshkian affirme que Washington a réclamé que l'Iran lui remette « tout » son uranium | Direct

Gaza

Non moins de 48 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis l'aube, alors que les raids intensifs et les démolitions de maisons par les forces d'occupation israéliennes se poursuivent Selon l'agence de presse palestinienne Wafa reprise par l’Agence nationale d’information (ANI).

Des sources médicales palestiniennes ont assurré que 48 tués sont tombés dans la bande de Gaza depuis l'aube aujourd'hui, 9 ayant été transportés à l'hôpital Al-Shifa, 17 à l'hôpital Al-Ahli Al-Arabi « Al-Ma'madi », 15 à l'hôpital Al-Awda, un à l'hôpital Nasser et 6 à l'hôpital Al-Aqsa.

Ces mêmes sources ont précisé que parmi les tués, trois étaient des demandeurs d'aide dans la région de « Netzarim ».