« Requête inacceptable » : Pezeshkian affirme que Washington a réclamé que l'Iran lui remette « tout » son uranium | Direct

Pezeshkian affirme que Washington a réclamé que l'Iran lui remette « tout » son uranium
Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que les Etats-Unis avaient exigé de l'Iran qu'il lui remette « tout » son uranium enrichi en échange d'une prolongation pour trois mois d'une suspension des sanctions, qualifiant cette requête d' « inacceptable ».
Gaza
Non moins de 48 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis l'aube, alors que les raids intensifs et les démolitions de maisons par les forces d'occupation israéliennes se poursuivent Selon l'agence de presse palestinienne Wafa reprise par l’Agence nationale d’information (ANI).
Des sources médicales palestiniennes ont assurré que 48 tués sont tombés dans la bande de Gaza depuis l'aube aujourd'hui, 9 ayant été transportés à l'hôpital Al-Shifa, 17 à l'hôpital Al-Ahli Al-Arabi « Al-Ma'madi », 15 à l'hôpital Al-Awda, un à l'hôpital Nasser et 6 à l'hôpital Al-Aqsa.
Ces mêmes sources ont précisé que parmi les tués, trois étaient des demandeurs d'aide dans la région de « Netzarim ».
Commémoration de Nasrallah
A l’occasion de la première commémoration de l’assassinat par Israël du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, le président du mouvement Amal et président du Parlement, Nabih Berry, lui a rendu un vibrant hommage.
« Mon compagnon de route, tu disais toujours qu’il fallait faire face au mal même si cela devait nous mener vers le martyre, parce que c’est ce qui fait tomber tous les masques », a-t-il écrit. « Par ton ultime sacrifice, tu as gagné la victoire et le martyre », lui a-t-il lancé.
A Nasrallah et à tous les martyrs, M. Berry a dit « qu’ils resteront à nos côtés jusqu’à la fin, pour préserver le Liban et rejeter la discorde tout en protégeant la dignité humaine et la paix civile, nécessaires contre ce mal absolu qu’est Israël ».
Liban-Sud : une bombe larguée par un drone israélien à Maroun el-Ras
Un petit drone de l'armée israélienne a largué une bombe sonore sur une maison détruite de Maroun el-Ras, au Liban-Sud, selon notre correspondant local Mountasser Abdallah. Des avions de chasse survolent en toure la région de Saïda et la bande frontalière.
Au Liban, des avions de chasse israéliens survolent intensément, et à basse altitude, la vallée de la Békaa, selon notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. L'armée israélienne avait mené vendredi une série de frappes sur les hauteurs de la Békaa, disant y avoir visé des « sites de production de missiles » du Hezbollah.
Au moins 44 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes sur Gaza depuis l'aube
Au moins 44 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes sur Gaza depuis l'aube, a rapporté al-Jazeera, citant des sources dans les hôpitaux de l'enclave.
Parmi les victimes, 25 personnes ont été tuées dans la ville assiégée de Gaza, trois autres alors qu'elles tentaient d'obtenir des aides alimentaires dans le centre du territoire.
Compte à rebours vers le rétablissement des sanctions contre l'Iran
Les sanctions de l'ONU contre l'Iran seront formellement rétablies ce soir après l'échec des négociations entre les Européens, qui réclament des gages sur le programme nucléaire iranien, et Téhéran qui dénonce une décision illégale et rappelle ses ambassadeurs. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, groupe de pays appelés E3, ont déclenché fin août le mécanisme dit « snapback » qui permet dans un délai de 30 jours de rétablir les sanctions levées en 2015 après l'accord sur le nucléaire iranien (JCPOA).
Après le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU et l'échec vendredi de la Russie et de la Chine à repousser la date butoir, de lourdes sanctions, allant d'un embargo sur les armes à des mesures économiques, seront rétablies dans la nuit de samedi à dimanche, sauf coup de théâtre de dernière minute. En protestation, l'Iran a rappelé samedi « pour consultations » ses ambassadeurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, a rapporté la télévision d'Etat.
Douze pays créent une coalition pour soutenir financièrement l'Autorité palestinienne
Douze pays parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Arabie saoudite et l'Espagne ont annoncé hier la création d'une coalition visant à soutenir financièrement l'Autorité palestinienne, à court d'argent, ses recettes fiscales étant retenues par Israël.
La Coalition d'urgence pour la viabilité financière de l'Autorité palestinienne a été « créée en réponse à la crise financière urgente et sans précédent » à laquelle est confrontée l'Autorité palestinienne, a déclaré le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué. Elle vise à stabiliser les finances de l'organisme basé à Ramallah, à préserver sa capacité à gouverner, à fournir des services essentiels et à maintenir la sécurité, « autant d'éléments indispensables à la stabilité régionale et à la préservation de la solution à deux États », selon la même source.
Avant les commémorations prévues dans l'après-midi, nous vous proposons la lecture de cet éclairage de Nemtala Eddé, Salah Hijazi et Malek Jadah : « (Sur)vivre sans Nasrallah : comment le Hezbollah tente de se réinventer »
Larijani est arrivé à Beyrouth
Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d’Iran, Ali Larijani, est de son côté arrivé ce matin à l’Aéroport de Beyrouth (AIB), comme prévu, en vue de participer cet après-midi, à 16h30, à la commémoration de l’assassinat des anciens secrétaires généraux du Hezbollah Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine et leurs compagnons, dans le mausolée du premier dans la banlieue-sud de Beyrouth. Le responsable iranien devrait également effectuer des rencontres politiques, notamment avec le président du Parlement Nabih Berry à 11h45 et le Premier ministre Nawaf Salam à 13h15.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient. Ce samedi marque le premier anniversaire depuis l'assassinat, dans des frappes israéliennes massives sur la banlieue sud de Beyrouth, de l'ex-chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. À cette occasion, son successeur, Naïm Kassem, doit donner un discours en soirée et des cérémonies sont organisées par le parti chiite à travers le pays.
