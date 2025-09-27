Menu
Politique - Assassinat de Nasrallah

(Sur)vivre sans Nasrallah : comment le Hezbollah tente de se réinventer

Restructuration interne, liens avec l'Iran, approvisionnement... « L'Orient-Le Jour » fait le tour des méthodes d'adaptation du parti chiite.

Nemtala EDDÉ, Salah HIJAZI et Malek JADAH, le 27 septembre 2025 à 00h00

(Sur)vivre sans Nasrallah : comment le Hezbollah tente de se réinventer

Un portrait de l’ex-chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, sur les ruines d’une maison dans le village de Houla, le 18 février 2025, quelques heures après le retrait des troupes israéliennes. Photo Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour

Dans le dossier Nasrallah, le jour d'après
Nous sommes le 10 octobre 2024, en fin d’après-midi. Une énorme explosion secoue (encore une fois) Beyrouth. Israël a largué deux bombes sur le quartier résidentiel de Basta, tuant pas moins de 22 personnes. La cible ? Wafic Safa, le chef de l’unité de coordination et de liaison au sein du Hezbollah. L’homme – très influent au sein de son parti – sort miraculeusement indemne de cette attaque, pourtant l’une des plus sanguinaires de la guerre de l’automne dernier entre Israël et la milice chiite.Presque un an plus tard, Wafic Safa a fait une rare apparition publique jeudi à Raouché, à l’occasion d’une cérémonie de commémoration de l’assassinat de Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah. Si sa présence avait probablement pour objectif de provoquer les autorités – qui avaient interdit aux manifestants d’illuminer la Grotte...
