(Sur)vivre sans Nasrallah : comment le Hezbollah tente de se réinventer

Nous sommes le 10 octobre 2024, en fin d’après-midi. Une énorme explosion secoue (encore une fois) Beyrouth. Israël a largué deux bombes sur le quartier résidentiel de Basta, tuant pas moins de 22 personnes. La cible ? Wafic Safa, le chef de l’unité de coordination et de liaison au sein du Hezbollah. L’homme – très influent au sein de son parti – sort miraculeusement indemne de cette attaque, pourtant l’une des plus sanguinaires de la guerre de l’automne dernier entre Israël et la milice chiite.Presque un an plus tard, Wafic Safa a fait une rare apparition publique jeudi à Raouché, à l’occasion d’une cérémonie de commémoration de l’assassinat de Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah. Si sa présence avait probablement pour objectif de provoquer les autorités – qui avaient...

