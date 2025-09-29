Les bus offerts par la France ont enfin leur application mobile, annonce « ACTC PT »

La société privée Ahdab Commuting & Trading Company (ACTC), chargée de la gestion et de la maintenance des 93 bus appartenant à l’État, dont 49 offerts en mai 2022 par la France, a annoncé vendredi le lancement de son application mobile, nommée « ACTC PT », sur macOS et Android. Accessible en anglais et en arabe, elle permet d’explorer les 11 lignes disponibles, voire leurs arrêts, ainsi que les prix. Elle peut aussi suggérer des itinéraires d’un point à un autre et suivre les bus en temps réel sur leurs lignes respectives.

Il s’agit d’une importance avancée pour le transport public au Liban, qui a connu un nouveau développement avec le partenariat public-privé entre l’Office des chemins de fer et du transport en commun (OCFTC) et ACTC. Ce partenariat a permis de lancer les nouvelles lignes de bus, progressivement depuis juillet 2024.

Aouni Ahdab, le président de l’ACTC, ne cache pas sa satisfaction et explique à L’Orient-Le Jour que l’application « continuera à se perfectionner » : bien qu’il soit aujourd’hui possible de voir le bus se mouvoir sur sa ligne, le temps d’arrivée du véhicule et le temps de trajet ne sont pas encore indiqués. Il s’agit de l’une des deux principales améliorations à venir, explique-t-il, avec la possibilité d’acheter les tickets via l’application.

M. Ahdab précise également à notre rédaction avoir entamé les démarches administratives auprès de Google afin que les trajets soient indiqués sur Google Maps, le service de navigation lancé en 2005 par le géant américain permettant de suivre un itinéraire en temps réel. « Il faut compter entre 4 à 6 mois pour finaliser les démarches, et nous les avons entamées il y a un mois », poursuit le président de l’ACTC, qui espère voir se concrétiser le partenariat « avant la fin de l’année » 2025.

Des bus venant de Chine et du Qatar

M. Ahdab affirme en outre que les panneaux d’affichage aux points d’arrêt sur les lignes seront « progressivement mis en place » et sont pour la plupart « virtuels » pour le moment. « Cela prend du temps en raison de la bureaucratie, car il faut l’accord du mohafez et du ministère de l’Intérieur pour mettre un poteau, un Abribus ou des marquages sur le sol », souligne-t-il.

À l’origine promise pour fin janvier, l’application n’est apparue qu’en septembre. « Nous aurions pu sortir l’application bien plus tôt, mais il n’aurait pas été possible de suivre les bus en direct, fonctionnalité qui a causé beaucoup de soucis en raison des problèmes de connexion », explique M. Ahdab.

Contacté, le directeur général de l’OCFTC Ziad Chaaya, qui gère l’aspect opérationnel, précise que les tarifs sur l’application sont en conformité avec ceux exigés par le ministère des Travaux publics. Il confie par ailleurs à L’Orient-Le Jour que des discussions sont en cours, notamment avec le Qatar et la Chine, pour l’envoi de bus supplémentaires, et affirme travailler à l’élargissement des itinéraires.

Les 11 lignes prévues par le contrat entre l’OCFTC et l’ACTC sont opérationnelles depuis mi-avril. Outre les lignes à l’intérieur de Beyrouth, ou celles sillonnant la capitale et ses banlieues, d’autres relient Beyrouth à Chtaura dans la Békaa, à Tripoli dans le Nord ou à Tyr dans le Sud.

Dans un pays où les intérêts privés dominent souvent les décisions des pouvoirs publics, et où l’usage de la voiture privée est largement privilégié, l’avènement d’un transport public de qualité est une gageure. Grands absents des projets de reconstruction au sortir de la guerre civile (1975-1990), les transports en commun sont restés dès lors confinés à un réseau informel de minivans et de bus privés. Seuls 35 bus vétustes appartenant à l’OCFTC, une structure d’État héritée du mandat français, fonctionnaient encore en 2019, opérant essentiellement dans l’est de Beyrouth, avant leur mise à l’arrêt suite à la double explosion au port le 4 août 2020.