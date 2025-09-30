Adèle Haenel : à terre comme en mer, « notre mission est de tenter d’ouvrir un corridor humanitaire »

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Aujourd’hui, j’ai une vidéo à faire qui n’est pas facile pour moi », commence Adèle Haenel dans une vidéo postée sur Instagram samedi 27 septembre. « Je me retrouve à quitter la mission maritime suite au fait que le moteur du bateau sur lequel j’étais a cassé. Ce n’est pas facile, parce que je me suis engagée et que j’aurais tellement aimé aller jusqu’au bout de cette mission à laquelle je crois de tout mon cœur. » Il y a quelques semaines, l’actrice et militante féministe française avait embarqué à bord de la Global Sumud Flotilla, dont l’objectif est de briser le blocus imposé à Gaza en délivrant de l’aide humanitaire d’urgence. Elle a dû débarquer à la suite de dommages constatés sur le moteur du bateau sur lequel elle naviguait. Si la cause exacte de ces dégâts n’est pas encore connue, le Family Boat avait été pris pour cible d’une...

