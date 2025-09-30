Adèle Haenel : à terre comme en mer, « notre mission est de tenter d’ouvrir un corridor humanitaire »
Doublement césarisée, l’actrice française, engagée dans la Global Sumud Flottilla pour briser le blocus de Gaza, a dû quitter la mission après la panne du moteur de son bateau, mais affirme que sa détermination à soutenir l’initiative reste intacte.
L'OLJ / Propos recueillis par Léone LAALI,
le 30 septembre 2025 à 16h40
Portrait de l'actrice française Adèle Haenel. Laurent Emmanuel/ArchivesAFP
« Aujourd’hui, j’ai une vidéo à faire qui n’est pas facile pour moi », commence Adèle Haenel dans une vidéo postée sur Instagram samedi 27 septembre. « Je me retrouve à quitter la mission maritime suite au fait que le moteur du bateau sur lequel j’étais a cassé. Ce n’est pas facile, parce que je me suis engagée et que j’aurais tellement aimé aller jusqu’au bout de cette mission à laquelle je crois de tout mon cœur. » Il y a quelques semaines, l’actrice et militante féministe française avait embarqué à bord de la Global Sumud Flotilla, dont l’objectif est de briser le blocus imposé à Gaza en délivrant de l’aide humanitaire d’urgence. Elle a dû débarquer à la suite de dommages constatés sur le moteur du bateau sur lequel elle naviguait. Si la cause exacte de ces dégâts n’est pas encore connue, le Family Boat avait été pris pour cible d’une...
