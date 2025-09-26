Netanyahu devant l'Assemblée générale de l'ONU : « La paix entre Israël et le Liban est possible »
« Si le Liban entreprend une action véritable et soutenue pour désarmer le Hezbollah, je suis sûr que nous pourrons parvenir une paix durable », a déclaré le Premier ministre israélien.
L'OLJ /
le 26 septembre 2025 à 17h17
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 26 septembre 2025 à l'ONU. Alexi J. Rosenfeld/Getty Images/AFP
Le Premier ministre israélien a déclaré devant l'Assemblée générale de l'ONU que la paix entre Israël et le Liban « est possible », appelant le gouvernement libanais à engager « des négociations directes » et saluant son « objectif déclaré » de désarmer le Hezbollah. « Mais il nous faut plus que des paroles », a-t-il ajouté. « Si le Liban entreprend une action véritable et soutenue pour désarmer le Hezbollah, je suis sûr que nous pourrons parvenir une paix durable. »
Il a précisé qu'« en attendant que cela se produise, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour nous défendre et pour préserver les conditions du cessez-le-feu qui a été établi ». « Notre but n'est pas seulement de surveiller les actions du Hezbollah, mais de l'empêcher de violer le cessez-le-feu et d'attaquer Israël à tout moment », a-t-il ajouté. Et d'affirmer à nouveau : « Mais je suis sûr que si le gouvernement libanais persiste dans son objectif de désarmer le Hezbollah, la paix viendra. »
