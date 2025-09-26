Un an après la guerre, le Hezbollah touché ou coulé ? Posez vos questions à notre co-rédacteur en chef Anthony Samrani

Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a un an, le Liban sombrait dans une guerre meurtrière comme il n’en avait pas vécue depuis longtemps. Dans une série d’attaques successives (élimination du commandement du Hezbollah, bipeurs, talkie-walkies, opération « Flèches du Nord » au Liban-Sud,) Netanyahu mettait fin à une année de spéculations sur la volonté - et les capacités - d’Israël d’ouvrir un nouveau front au Liban parallèlement à la guerre qu’il menait déjà dans la bande de Gaza.

Un an après cette guerre qui l’a décapité, que sait-on du Hezbollah ? Que son affaiblissement est sans précédent, que ses canaux d’approvisionnement sont bouchés, qu’il a les mains nouées… Mais encore ?

Le bilan n’est pas si net, car on croit aussi savoir que le parti chiite tient toujours debout, qu’il a trouvé quelques idées pour diversifier ses revenus, et que, sur la scène locale du moins, c’est encore sa loi qui semble prévaloir, comme l’a démontré la projection sur la Grotte aux pigeons ce jeudi, malgré l’interdiction des autorités.

Face à ces zones d’ombres, nous vous invitons à poser vos questions à notre co-rédacteur en chef Anthony Samrani, en commentaire de cet article (si vous êtes abonnés), ou par mail à cette adresse livechatolj@lorientlejour.com. Il y répondra, ici, ce vendredi 26 septembre, à 16h.

À tout de suite !