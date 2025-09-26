Le tourisme, une force de paix, de progrès et d’espoir

Le monde célèbre le 27 septembre la Journée mondiale du tourisme, mettant en lumière le rôle essentiel de ce secteur comme moteur de développement durable, vecteur de dialogue interculturel et facteur de paix.

Le tourisme n’est pas seulement un voyage, c’est une rencontre. Et dans chaque rencontre se construit la compréhension et le respect mutuel.

C’est un levier économique et culturel. Le tourisme représente aujourd’hui un emploi sur dix dans le monde. Il valorise le patrimoine, soutient les communautés locales et favorise la diversité culturelle.

Face aux défis climatiques et sociaux, le tourisme doit s’engager pleinement dans l’Agenda 2030 des Nations unies : promotion de l’écotourisme, initiatives communautaires et pratiques responsables pour construire un avenir durable.

Carrefour de civilisations, pays d’accueil et de diversité, le Liban peut redevenir une destination phare de la Méditerranée en plaçant la durabilité et la sécurité au cœur de sa stratégie touristique.

Aujourd’hui, je lance un appel à l’action : le tourisme est une force de paix, de progrès et d’espoir. Investissons ensemble dans un tourisme plus inclusif, résilient et durable.

Consultant senior auprès l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)

