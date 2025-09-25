Le Liban mise sur « A Sad and Beautiful World » pour les Oscars

Le ministre de la Culture, Ghassan Salamé, a annoncé que le film A Sad and Beautiful World, réalisé par Cyril Aris, a été retenu pour représenter le Liban dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger en 2026. Cette soumission officielle, qui précède la sélection finale de l’Académie des arts et des sciences du cinéma aux États-Unis, a été recommandée par une commission spécialisée du ministère, composée de critiques et d’experts. Le choix s’est appuyé sur des critères artistiques précis : pertinence du thème, qualité du scénario et de la mise en scène, direction d’acteurs, travail de la caméra et rythme narratif.

Le film a déjà fait forte impression sur la scène internationale. Présenté en septembre à la Semaine des auteurs de la Mostra de Venise (Giornate degli Autori), A Sad and Beautiful World a remporté le prix du public, sous une ovation prolongée. Premier long-métrage de fiction de Cyril Aris – jusque-là reconnu pour ses documentaires sensibles tels que The Swing et Dancing on the Edge of a Volcano –, le film raconte l’histoire de Nino et Yasmina, de l’enfance à l’âge adulte, en écho à l’histoire récente du Liban, tiraillé entre tendresse et désespoir, douceur et tragédie.

Écrit en 2019 puis tourné en 2024, dans un contexte marqué par les tensions régionales, le film réunit un casting où se côtoient figures confirmées et jeunes talents : Mounia Akl, pour qui le rôle de Yasmina a été conçu, Hassan Akil, Julia Kassar, Tino Karam ou encore Nadyn Chalhoub. Aris y déploie un style singulier, entremêlant archives et fiction, humour et drame, dans une mise en scène qui épouse les contradictions du pays.

« Les deux piliers de la tristesse et de la beauté reflètent ma vision du Liban. J’ai voulu raconter une histoire intime qui porte en elle les fractures et les éclats d’espérance de mon pays », confiait Cyril Aris à L’Orient-Le Jour après la projection vénitienne, marquée par une salle comble et un public debout.

Après Venise, A Sad and Beautiful World poursuit sa route dans plusieurs festivals prestigieux, notamment au BFI London Film Festival et à Valladolid, avant une sortie européenne prévue début 2026. Sa soumission aux Oscars incarne à la fois « la vitalité et l’ambition du cinéma libanais, porté par une génération décidée à conjuguer mémoire et modernité sur la scène mondiale », comme le précise le communiqué du ministre de la Culture.