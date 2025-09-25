Al-Manar affirme que la Grotte aux pigeons sera illuminée à l'effigie de Nasrallah, malgré l'interdiction

La chaîne de télévision al-Manar, du Hezbollah, a annoncé jeudi que la Grotte aux pigeons de Raouché, sur le littoral beyrouthin, serait illuminée avec des images de l'ex-chef du parti Hassan Nasrallah et son successeur Hachem Safieddine à l’occasion de la commémoration de leur assassinat, dans ce qui semble être un signe de défiance face à l'interdiction émise la veille par le mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud, qui avait autorisé un rassemblement, mais pas de son et lumière sur l'emblématique rocher. Le porte-parole du Hezbollah, Youssef Zein, contacté par L'Orient-Le Jour, a toutefois affirmé qu' « à ma connaissance, la commémoration aura lieu conformément à l'autorisation accordée par le mohafez ».

« Nous vous invitons à participer aux activités d’illumination à Raouché avec les images des deux sayyeds martyrs, accompagnées d’animations visuelles et sonores, de slogans, ainsi qu’à un défilé public en bateaux marins et au déploiement de drapeaux », a annoncé jeudi al-Manar, au lendemain de la décision du mohafez.

La tentative du Hezbollah de projeter des images de ses anciens dirigeants, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine a suscité, depuis l'annonce du programme des commémorations, de vives réactions politiques, certains détracteurs du parti-milice y voyant « le symbole de l’isolement grandissant du groupe » et de sa « déconnexion du sentiment national ».

Hassan Nasrallah a été assassiné dans des frappes israéliennes massives sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre 2024, en pleine offensive élargie contre le Hezbollah. Hachem Safieddine, longtemps considéré comme son successeur potentiel, et que le parti avait affirmé avoir nommé pour lui succéder, a lui été tué une semaine plus tard.

Mercredi, Youssef Zein avait déclaré à notre publication que « l’autorisation a été obtenue pour les activités qui se dérouleront sur la corniche », tout en précisant que le parti attendait toujours la permission d'illuminer la Grotte aux pigeons, et ce peu avant l'annonce de la décision du mohafez. Le porte-parole du parti avait insisté sur le fait que « dans tous les cas, les activités auront lieu au minimum sur la corniche ».

« Il appartient à tous »

Réagissant à cette polémique, le député issu de la contestation Waddah Sadek (Beyrouth II, dont dépend la Corniche de Beyrouth), a écrit jeudi sur X : « Lorsque le discours passe d’éliminer l’État d’Israël à placer une image sur le rocher de Raouché — alors même qu’Israël poursuit ses attaques et assassinats quotidiens —, le parti se retrouve dans une impasse politique et de leadership. Il doit revoir sa position. La seule issue est d’accepter et de s’engager dans la logique de l’État, et de revenir au Liban pour le reconstruire avec l’ensemble du peuple libanais. »

Le député des Forces libanaises Ghassan Hasbani a, lui, souligné l’importance de la Grotte aux pigeons lors de l’émission Ma' Walid Abboud sur Télé Liban, soulignant que ce site a « une forte symbolique ». « Parce qu’il appartient à tous, il doit rester à l’abri de toute provocation », a-t-il plaidé, saluant l'interdiction du son et lumière par le mohafez qui selon lui « reflète que l’État affirme son autorité conformément à la volonté d’une grande partie de la population ».

Le Hezbollah avait ouvert un « front de soutien » dans le sud du Liban le 8 octobre 2023, en solidarité avec le Hamas à Gaza. La guerre avec Israël s'était intensifiée en septembre 2024, avec des bombardements massifs de la banlieue sud de Beyrouth et du sud du pays, ainsi que l’assassinat de dirigeants du Hezbollah et de nombreux autres membres de son commandement militaire, sans compter des milliers de civils. Israël continue de violer le cessez-le-feu fragile signé le 27 novembre, qui avait mis fin à une guerre à grande échelle entre le Hezbollah et Israël.