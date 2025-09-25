Rencontre entre Chareh et Trump en marge de l'Assemblée générale de l'ONU

Le président syrien Ahmad el-Chareh a rencontré le président américain Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a rapporté tôt jeudi l'agence de presse officielle syrienne SANA. L'agence a publié une photographie montrant le chef de l’État syrien serrant la main de Donald Trump, en présence de la Première dame Melania Trump. Elle n'a fourni aucun autre détail.

Il s'agissait de la deuxième rencontre entre les deux dirigeants, après leur réunion dans la capitale saoudienne, Riyad, en mai.

Ahmad el-Chareh s'était entretenu lundi à New York avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et mercredi soir, il était devenu le premier dirigeant syrien à participer à une réunion de haut niveau de l'ONU depuis près de 60 ans, et a prononcé un discours devant l'Assemblée générale. La dernière participation d'un président syrien à l'Assemblée générale de l'ONU remontait 1967, avant les 50 ans de règne de la dynastie Assad.

Ahmad el-Chareh, ancien chef du groupe jihadiste Hay'at Tahrir el-Cham, une branche dissidente du Front al-Nosra, avait renversé Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, à l'issue d'une offensive éclair, mettant fin à près de 14 ans de guerre civile en Syrie, malgré des tensions persistantes, ayant dégénéré en tueries et massacres visant notamment les minorités druzes et alaouites. Depuis, le président syrien par intérim, qui était avant sa prise de pouvoir visé par des sanctions européennes et américaines, s'efforce de rétablir les relations entre Damas, les pays arabes et l'Occident.