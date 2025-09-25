« Le Liban est sur les rails » : à New York, Joseph Aoun exhorte la diaspora à investir et voter

Le président libanais Joseph Aoun a exhorté mercredi la diaspora à investir dans l’économie et à participer à la vie politique du Liban, affirmant que le pays est « sur les rails » et « pas en faillite », lors d’une réception organisée en son honneur au Union League Club de New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

« Malgré toutes les crises que le Liban a traversées de 2019 jusqu’à maintenant, le Liban est resté sur ses pieds. Pourquoi ? Parce que vous n’avez jamais oublié le Liban », a-t-il lancé, saluant le rôle joué par les Libanais de l’étranger lors des dernières crises, de la crise économique à la pandémie de Covid-19, en passant par les explosions du port de Beyrouth et la dernière guerre qui a opposé le Hezbollah à Israël. « Vous n’avez pas perdu espoir dans le Liban et le Liban n’a pas perdu espoir en vous », a-t-il ajouté.

Le chef de l’État a mis en avant plusieurs « réalisations » du gouvernement libanais, évoquant notamment l’approbation d’un budget « dans les délais constitutionnels » et les nominations judiciaires et diplomatiques. « La route est encore longue, mais nous continuons », a-t-il insisté.

Joseph Aoun a aussi souligné le retour de la confiance dans le pays, en relevant qu’« en juillet et août, 1,7 million de personnes sont venues au Liban, une première depuis 2018 ».

Sur les grands dossiers nationaux, il a réaffirmé sa volonté de « fermer le dossier du port, une blessure qui saigne encore », et de poursuivre la lutte contre la corruption. « Les dossiers de corruption commencent à être ouverts. Des dossiers qui étaient considérés comme interdits ne le sont plus », a-t-il affirmé avant d’ajouter : « Preuve en est : des personnes qui étaient considérées comme intouchables sont entrées en prison ». « Le pays est sur les rails », a martelé le président.

S’adressant directement à la diaspora, il a appelé à soutenir le redressement économique par des investissements : « Avec vos investissements, vous pouvez remettre le Liban sur pied ». « Le Liban n’est pas en faillite », a-t-il assuré.

Enfin, il a exhorté les Libanais de l’étranger à jouer pleinement leur rôle politique à travers leur participation au scrutin législatif. « Les élections doivent avoir lieu dans les temps. Votez conformément à vos convictions. C’est votre devoir. Votre vote est un espoir pour un meilleur avenir », a-t-il déclaré, en appelant à une participation « massive, quelles que soient les circonstances ».

C’est la deuxième fois depuis son arrivée à New York pour sa première participation à l’Assemblée générale des Nations Unies depuis son accession à la présidence que le chef de l’État rencontre la diaspora libanaise. Dimanche, il avait assisté à la messe à la Cathédrale maronite Notre-Dame du Liban, à Brooklyn, avant de prendre la parole devant les Libanais venus le rencontrer.

« Le Liban ne plie pas et reste debout malgré tous les défis, et même après la dernière guerre, avait-il déclaré. N’oubliez pas le Liban et gardez foi en lui. »