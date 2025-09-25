Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Législatives

Berry impose encore une fois sa volonté : le vote des expatriés ne sera pas débattu lundi

Bien que revêtue du caractère de double urgence, la proposition de loi à ce sujet n'a pas été ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine séance parlementaire.

Par Yara ABI AKL, le 25 septembre 2025 à 00h00

Berry impose encore une fois sa volonté : le vote des expatriés ne sera pas débattu lundi

Le chef du législatif, Nabih Berry, présidant une réunion du bureau de la Chambre à Aïn el-Tiné, le 24 septembre 2025. Hassan Ibrahim/Parlement

Encore un pied de nez de Nabih Berry au camp adverse. Le maître du perchoir a de nouveau fait la sourde oreille aux appels à l’amendement de la loi électorale pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, comme le veut une majorité des protagonistes politiques, dont les Forces libanaises et le Parti socialiste progressiste. Lors de sa séance lundi, le Parlement ne débattra donc pas de ce dossier. De quoi susciter des craintes quant à la tenue des législatives, prévues en mai 2026. D’autant plus que le gouvernement a clairement fait savoir qu’il lui est impossible d’appliquer la loi en vigueur dans sa version actuelle (limitant le vote des émigrés à six députés). Sur convocation de M. Berry, le bureau de la Chambre s’est réuni mercredi à Aïn el-Tiné en vue d’établir l’ordre du jour de la...
Encore un pied de nez de Nabih Berry au camp adverse. Le maître du perchoir a de nouveau fait la sourde oreille aux appels à l’amendement de la loi électorale pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, comme le veut une majorité des protagonistes politiques, dont les Forces libanaises et le Parti socialiste progressiste. Lors de sa séance lundi, le Parlement ne débattra donc pas de ce dossier. De quoi susciter des craintes quant à la tenue des législatives, prévues en mai 2026. D’autant plus que le gouvernement a clairement fait savoir qu’il lui est impossible d’appliquer la loi en vigueur dans sa version actuelle (limitant le vote des émigrés à six députés). Sur convocation de M. Berry, le bureau de la Chambre s’est réuni mercredi à Aïn el-Tiné en...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut