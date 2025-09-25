Berry impose encore une fois sa volonté : le vote des expatriés ne sera pas débattu lundi

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Encore un pied de nez de Nabih Berry au camp adverse. Le maître du perchoir a de nouveau fait la sourde oreille aux appels à l’amendement de la loi électorale pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, comme le veut une majorité des protagonistes politiques, dont les Forces libanaises et le Parti socialiste progressiste. Lors de sa séance lundi, le Parlement ne débattra donc pas de ce dossier. De quoi susciter des craintes quant à la tenue des législatives, prévues en mai 2026. D’autant plus que le gouvernement a clairement fait savoir qu’il lui est impossible d’appliquer la loi en vigueur dans sa version actuelle (limitant le vote des émigrés à six députés). Sur convocation de M. Berry, le bureau de la Chambre s’est réuni mercredi à Aïn el-Tiné en vue d’établir l’ordre du jour de la...

Encore un pied de nez de Nabih Berry au camp adverse. Le maître du perchoir a de nouveau fait la sourde oreille aux appels à l’amendement de la loi électorale pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, comme le veut une majorité des protagonistes politiques, dont les Forces libanaises et le Parti socialiste progressiste. Lors de sa séance lundi, le Parlement ne débattra donc pas de ce dossier. De quoi susciter des craintes quant à la tenue des législatives, prévues en mai 2026. D’autant plus que le gouvernement a clairement fait savoir qu’il lui est impossible d’appliquer la loi en vigueur dans sa version actuelle (limitant le vote des émigrés à six députés). Sur convocation de M. Berry, le bureau de la Chambre s’est réuni mercredi à Aïn el-Tiné en...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte