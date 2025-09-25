Berry impose encore une fois sa volonté : le vote des expatriés ne sera pas débattu lundi

Le chef du législatif, Nabih Berry, présidant une réunion du bureau de la Chambre à Aïn el-Tiné, le 24 septembre 2025. Hassan Ibrahim/Parlement
Encore un pied de nez de Nabih Berry au camp adverse. Le maître du perchoir a de nouveau fait la sourde oreille aux appels à l’amendement de la loi électorale pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, comme le veut une majorité des protagonistes politiques, dont les Forces libanaises et le Parti socialiste progressiste. Lors de sa séance lundi, le Parlement ne débattra donc pas de ce dossier. De quoi susciter des craintes quant à la tenue des législatives, prévues en mai 2026. D’autant plus que le gouvernement a clairement fait savoir qu’il lui est impossible d’appliquer la loi en vigueur dans sa version actuelle (limitant le vote des émigrés à six députés). Sur convocation de M. Berry, le bureau de la Chambre s’est réuni mercredi à Aïn el-Tiné en vue d’établir l’ordre du jour de la...
