Les EAU ont-ils renforcé les restrictions de visa pour les Libanais ?

Une liste de neuf pays, incluant le Liban, prétendument ciblés par des restrictions de visa renforcées par les Émirats arabes unis (EAU) à partir de 2026, circule ces derniers jours dans plusieurs médias et sur les réseaux sociaux libanais.Bien qu'aucune circulaire officielle n'ait été publiée par les autorités d'Abou Dhabi, l'information a été largement relayée après qu'une agence basée en Inde, UAE Visa Online, s'occupant de sous-traiter les demandes de visas vers l'État fédéral du Golfe, a communiqué cette liste de pays dans laquelle figure le pays du Cèdre.« Nous avons remarqué que les demandes de visa émanant de certaines nationalités sont rejetées plus fréquemment. Bien que cela puisse donner l'impression de restrictions, aucune circulaire officielle ne confirme l'interdiction des visas aux Émirats...

