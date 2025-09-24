Khamenei salue la mémoire de Nasrallah, « trésor du monde islamique, du chiisme et du Liban »

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué dans un discours mardi soir la mémoire de l'ex-chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, tué dans des frappes israéliennes massives sur la banlieue sud de Beyrouth il y a quasiment un an, le 27 septembre 2024.

Dans un discours télévisé, l'ayatollah Khamenei a évoqué l'anniversaire de cette élimination par Israël, menée lors d'une offensive élargie sur le Liban et le Hezbollah, après onze mois de guerre d'usure avec le parti chiite. Il a décrit Nasrallah comme une « grand trésor pour le monde islamique, le chiisme et le Liban (...) La richesse créée par Hassan Nasrallah, y compris au sein du Hezbollah, perdure et se poursuit, et elle ne doit pas être négligée, ni au Liban ni au delà », selon le texte rapporté par l'agence IRNA.

Le 27 septembre 2024, aux environs de 18h, plusieurs avions israéliens ont frappé un bloc de six bâtiments à Haret Hreik, sous lequel se trouvait un centre de commandement du Hezbollah, abritant une réunion d'une douzaine de personnes, dont le défunt chef du parti. La mort du secrétaire général emblématique du parti chiite, qui dirigeait le mouvement depuis une trentaine d'années, avait été confirmée le lendemain.

Le discours de Ali Khamenei, au cours duquel il a insisté sur « l'unité » du pays notamment après la guerre de 12 jours de juin dernier, intervient alors que le gouvernement s'est engagé à désarmer le Hezbollah, lourdement affaibli par la guerre de l'automne 2024. Téhéran a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus du démantèlement de l'arsenal de son affidé libanais, dans des déclarations qui avaient été dénoncées à Beyrouth comme de l'ingérence dans les affaires internes du pays.

Dans sa prise de parole, l'ayatollah Khamenei a également rendu hommage aux généraux, scientifiques et autres Iraniens tués lors de la guerre de 12 jours.