L’Europe et le monde islamique : au-delà du choc des civilisations

L’expression « choc des civilisations » véhicule une vision réductrice des relations entre l’Europe et le monde islamique. Malgré les conflits et tensions qu’elles ont connus, leur histoire commune est marquée aussi par des échanges, des influences réciproques et des formes durables de coexistence. Dans ce texte nous allons tenter de dépasser cette vision binaire pour mieux appréhender la richesse et la complexité d’un passé partagé. Comme le rappelle Fernand Braudel, la Méditerranée fut avant tout un carrefour de rencontres, de circulations et de métissages, où les civilisations se sont imbriquées bien plus qu’elles ne se sont affrontées.

Outre la période coloniale et celle contemporaine, qui méritent, toutes deux, d’être étudiées séparément, trois grandes phases illustrent les interactions entre l’Europe et le monde islamique : l’Andalousie et la Sicile, les croisades, puis l’Empire ottoman. Chacune de ces phases se caractérise par la présence d’une civilisation sur le territoire de l’autre, favorisant des échanges significatifs entre les deux mondes, du VIIIe siècle jusqu’à la disparition de l’Empire ottoman en 1922.

L’Espagne d’al-Andalous (VIIIe-XVe siècles) et la Sicile (IXe-XIe siècles), territoires européens sous domination islamique, ont joué un rôle essentiel dans les premiers échanges entre l’Europe et le monde musulman. Bien plus qu’un affrontement religieux entre islam et chrétienté, ces territoires fragmentés furent marqués par des jeux d’alliances et de rivalités dépassant les lignes religieuses. Elles devinrent également des foyers d’échanges culturels d’une grande richesse.

Après la chute du califat de Cordoue en 1031, al-Andalous se divisa en une vingtaine de « taïfas » gouvernées par des dynasties arabes, berbères ou par celles formées d’esclaves affranchis (« saqaliba »). Afin de consolider leur pouvoir, plusieurs souverains musulmans recherchèrent l’appui des rois chrétiens du Nord, auxquels ils versèrent des tributs appelés « parias ». Les royaumes chrétiens – Castille, Aragon, Navarre et León – étaient, eux aussi, fragmentés, parfois alliés aux « taïfas » contre d’autres royaumes chrétiens. Ce n’est qu’au XVe siècle, avec l’union d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon, que l’unité chrétienne s’imposa.

Sur le plan culturel, al-Andalous et la Sicile furent de véritables carrefours de fertilisation croisée. La musique européenne s’inspira des instruments orientaux, donnant naissance à la vihuela, ancêtre de la guitare. L’architecture mudéjare, synthèse raffinée du style islamique et du style chrétien, engendra des chefs-d’œuvre tels que l’Alhambra. L’art chrétien s’imprégna également des motifs géométriques islamiques.

Parallèlement, des érudits musulmans, chrétiens et juifs, collaborèrent à la traduction, à l’étude et à la transmission en latin des œuvres antiques grecques, préservées et enrichies par les savants arabo-musulmans. Des centres intellectuels, comme Tolède et Palerme, jouèrent un rôle-clé dans cette dynamique de diffusion du savoir. Les contributions majeures des penseurs arabes en mathématiques, médecine, astronomie et philosophie nourrirent la pensée européenne et préparèrent le terrain à l’émergence de la Renaissance. Les travaux d’Averroès, Avicenne et al-Fârâbî exercèrent une influence décisive sur le développement de la scolastique médiévale.

Les croisades (1095-1291) souvent réduites, dans le récit historique, à un conflit religieux violent entre chrétiens et musulmans, ont également favorisé des échanges culturels, intellectuels et commerciaux importants entre les deux mondes. Au-delà des affrontements sanglants, cette période a révélé le pragmatisme politique remarquable des protagonistes, marqué par des alliances militaires opportunistes entre ennemis. Ainsi, dans les années 1120, Baudouin II, roi croisé de Jérusalem, s’allia avec l’atabeg de Damas, Toghtekin, afin de repousser une menace commune venue d’Alep sous la dénomination islamique. À Tripoli, le prince local Djawdhar, confronté à des troubles internes, fit appel aux croisés pour une offensive contre la ville musulmane de Shaizar. Plus tard, alors que Saladin cherchait à unifier le monde musulman, il dut composer avec la résistance de chefs arabes d’Alep et de Mossoul lesquels, afin de préserver leur autonomie, conclurent parfois des alliances temporaires avec les croisés. À la veille des grands affrontements, certains princes musulmans jugeaient plus avantageux de s’allier aux Francs, plutôt que de soutenir Saladin. Ces exemples illustrent le fait que, durant les croisades, les intérêts stratégiques avaient souvent le dessus sur les clivages religieux, même si ces alliances restaient fragiles, instables et souvent empreintes de méfiance.

Les croisades ont grandement facilité les échanges entre l’Orient et l’Occident, permettant aux Européens d’accéder aux avancées scientifiques et philosophiques du monde islamique, en particulier dans le domaine des mathématiques, de l’astronomie, de la médecine et de la philosophie. Ces échanges ont ainsi contribué à l’émergence des premières manifestations de la Renaissance. Par ailleurs, ils ont introduit en Europe des innovations architecturales majeures, telles les arcades à arc brisé qui ont exercé une influence déterminante sur le style gothique et permis la construction d’églises plus élevées, plus lumineuses et plus aériennes. Malgré les conflits violents qui les ont accompagnées, les croisades ont ainsi enrichi les deux civilisations à plusieurs niveaux, jetant les fondations d’un renouveau culturel durable et favorisant la circulation des savoirs.

À la période de l’Empire ottoman, du XVIe au XXe siècle, succèdent plusieurs siècles d’influence et de transformation en Europe de l’Est. L’Empire ottoman entretient des relations complexes avec l’autre partie de l’Europe, oscillant entre rivalités et alliances stratégiques. Malgré les différences religieuses, des accords se sont noués, comme celui entre François Ier et Soliman le Magnifique, tous deux unis contre Charles Quint. Au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, des puissances européennes telles que la France, l’Angleterre et l’Autriche ont souvent soutenu l’Empire ottoman contre les ambitions russes visant l’accès aux mers chaudes. La guerre de Crimée est une illustration de cette solidarité européenne destinée à préserver l’intégrité ottomane. En 1798, la campagne d’Égypte menée par Bonaparte vise surtout à affaiblir la Grande-Bretagne, non l’Empire ottoman. Face aux menaces internes, notamment celles de Méhémet Ali, plusieurs puissances sont alors intervenues militairement ou politiquement afin de maintenir l’équilibre régional.

Enfin, l’entrée de l’Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale (1914-1918) aux côtés de l’Allemagne et contre la Triple Entente confirme son rôle stratégique dans les grandes rivalités géopolitiques de l’époque. Ces exemples démontrent, encore une fois, la complexité des interactions entre l’Europe et l’Empire ottoman.

Parallèlement aux enjeux géopolitiques, l’Europe joue un rôle actif dans les réformes de l’Empire ottoman. Dès la fin du XVIIIe siècle, la France contribue à la modernisation de l’armée, sous les sultans Sélim III et Mahmoud II. Inspirées du modèle européen, ces réformes se poursuivent au XIXe siècle avec la période des Tanzimat, durant laquelle les puissances européennes influencent l’administration, la justice et l’éducation dans l’Empire. Le système éducatif français contribue à la création d’écoles ottomanes et à la traduction d’ouvrages scientifiques, faisant émerger une élite bilingue et valorisant le français comme langue de modernité.

À partir du XVIe siècle, les échanges entre l’Empire ottoman et l’Europe se multiplient et se diversifient sur le plan économique, culturel, scientifique et diplomatique. La signature de la capitulation en 1536 entre François Ier et le sultan Soliman le Magnifique accorde aux marchands français des privilèges commerciaux et juridiques dans l’Empire ottoman, marquant ainsi le début d’une influence croissante de la France en Méditerranée. Cet accord ouvre la voie à des investissements français, suivis par ceux d’autres pays européens, et cela dans des projets d’infrastructure d’envergure, telle la construction de ports, de chemins de fer et de routes et l’établissement de banques, renforçant ainsi l’interconnexion économique et politique entre les deux régions.

Parallèlement, l’Empire ottoman exerce une influence culturelle majeure sur l’Europe. Son architecture grandiose, ses arts décoratifs raffinés, sa musique envoûtante et le raffinement de la cour impériale fascinent l’Occident. Tapis somptueux, céramiques ornées, calligraphies élégantes et textiles précieux inspirent les artistes européens, nourrissant un dialogue esthétique intense et fécond entre Orient et Occident.

L’histoire des relations entre l’Europe et le monde islamique témoigne d’une longue dynamique de coexistence, d’échanges et d’influences réciproques. Malgré les conflits, les liens culturels, scientifiques et politiques ont profondément marqué les deux rives de la Méditerranée. Comprendre cette histoire commune dans toute sa complexité est aujourd’hui essentiel pour relever les défis contemporains et encourager un dialogue respectueux et constructif, loin des représentations réductrices véhiculées par le concept de « choc des civilisations », trop simpliste pour en rendre compte.

Georges Élias BOUSTANI

Architecte D.P.L.G.

