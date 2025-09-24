Menu
Moyen-Orient - Portrait

Alaa Abdel Fattah, symbole de l’arbitraire du régime Sissi

L’une des figures militantes les plus célèbres d’Égypte a été libérée au terme d’une grâce présidentielle, après avoir passé en prison la majeure partie de la dernière décennie.

/OLJ / Par Noura DOUKHI, le 24 septembre 2025 à 00h00

Alaa Abdel Fattah, symbole de l’arbitraire du régime Sissi

Laila Soueif et son fils, le célèbre militant égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah, peu après leurs retrouvailles, au Caire, mardi 23 septembre. Mohammad el-Raai/AFP

La scène semble presque surréaliste. Après plus de six années consécutives derrière les barreaux, le célèbre activiste égypto-britannique Alaa Abdel Fattah est réapparu mardi matin dans sa maison familiale à Gizeh, accueilli par les étreintes et les effusions de ses proches. Sur les photos publiées au lendemain de sa libération obtenue par une grâce présidentielle accordée aussi à cinq autres détenus, le militant de 43 ans pose tout sourire aux côtés de sa mère, Laila Soueif, universitaire et défenseure des droits de l’homme renommée, et de sa sœur Sanaa Seif. « Je ne peux même pas décrire ce que je ressens », a déclaré sa mère à la presse, après avoir récemment interrompu sa grève de la faim partielle de dix mois en raison de la dégradation critique de son état de santé. !function(d,s,id){var...
