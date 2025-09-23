Menu
Dernières Infos - Diplomatie

La Chine reprend la délivrance de visas aux Libanais à partir du 25 septembre

La Chine avait suspendu ce service l'année dernière en raison de la guerre entre Israël et le Hezbollah.

L'OLJ / le 23 septembre 2025 à 14h26

La Chine reprend la délivrance de visas aux Libanais à partir du 25 septembre

Le hall des départs à l'aéroport international de Beyrouth, le 23 septembre 2025. Photo Layal Dagher

Après des années d'interruption, les Libanais pourront à nouveau obtenir, dès jeudi, des visas pour voyager en Chine, a annoncé mardi le ministère libanais des Affaires étrangères.

« Suite aux contacts et au suivi assurés par le ministère avec l’ambassade de Chine au Liban, le consulat chinois à Beyrouth reprendra, à partir du 25 septembre, la délivrance de visas aux Libanais souhaitant se rendre en Chine, après plus d’un an d’interruption en raison des développements sécuritaires et militaires, période durant laquelle les Libanais étaient contraints de se rendre en Jordanie pour obtenir un visa », a annoncé le palais Bustros dans un communiqué.

Le nombre de passagers à l’aéroport de Beyrouth en hausse de 38,9 % en août 2025

L'année dernière, plusieurs pays avaient recommandé à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Liban à cause de la récente guerre entre Israël et le Hezbollah. Les compagnies aériennes, à l'exception de la Middle East Airlines (MEA), avaient également suspendu leur desserte de Beyrouth, avant de progressivement reprendre leurs vols après l'instauration du cessez-le feu en novembre 2024.

Néanmoins, aucun vol direct ne relie le Liban et la Chine.

