Buenos Aires à Byblos sur des airs de Tango

Mazen Kiwan, danseur, chorégraphe et fondateur des Beirut International Tango Festival et Byblos Tango Festival, revient une fois de plus cette année partager sa passion, continuer à surprendre ces aficionados, mais aussi et surtout se surprendre et se dépasser.

Pour cette 10e édition, le Festival célèbre cet anniversaire particulier qui résonne comme la poursuite d’un rêve face à de nombreux défis rencontrés et surmontés durant ces dernières 5 années. Pour Mazen Kiwan que rien n’arrête ni ne décourage, cet événement est avant tout un message de continuité dans un Liban en lequel il croit avec force et auquel il souhaite dédier cet art de la danse et du tango en particulier. Sa manière de célébrer son appartenance et ses racines.

Le Festival de tango se tiendra les 26, 27 et 28 septembre, place de l’Unesco, au cœur de Byblos la majestueuse. Il s’adresse bien entendu aux aficionados de l’abrazo argentin, mais Kiwan voudrait aussi offrir au public libanais la possibilité de découvrir ce monde magique et ce langage dans lequel nostalgie et poésie se rencontrent. Un dialogue mystérieux où même les silences ont un rythme et une élégance. Une danse où l'on apprend à lâcher prise et faire confiance.

Cette année et pour la première fois, un orchestre se produira live le dimanche 28 septembre à 20h30 pour clôturer cet événement en beauté. Durant ce concert d’une heure 15 minutes, les 4 maestros, Bassam Challita au piano, Mario Rahi au violon, Khachatur Savzyan à la contrebasse et Nadim Rouhana à l’accordéon, alterneront tangos, valses et milongas. Le couple de danseurs professionnels Ermis Karaboulas et Katerina Sakka joindront leurs pas, leur grâce et leur connexion en présentant un spectacle unique. Des ateliers et classes sont prévus à l’école des Saints-Cœurs - Byblos, au cours desquels les tangueras et tangueros pourront affiner leur style et perfectionner leur danse, grâce à la technique imbattable et aux conseils du couple grec.

Pour animer les tangos café des après-midis, Alma Haddad et Joe Bakhache, ainsi que Zeina Misu, Sabah Chammas et Joseph Dekbazian pour les milongas des soirées, seront les cinq DJ présents et assidus aux platines. Quelques-uns sont même sollicités à musicaliser dans des événements internationaux. Ils se relayeront chacun avec son style et sa signature musicale personnels.

Ce week-end, l’esprit de Buenos Aires et les échos de sa musique pourront résonner en toute liberté dans le ciel du port phénicien. Un espace de douceur et de légèreté.

Le Programme du festival

Vendredi 26 septembre

19h30 à 20h30 : Classes (Saints-Cœurs - Byblos)

20h30 à 2h00 : Milonga avec Zeina Misu

Samedi 27 septembre

12h00 à 17h45 : Classes (Saints-Cœurs - Byblos)

16h30 à 19h00 : Tango Café avec Joe Bakhache

20h30 à 2h00 : Milonga avec Sabah Chammas

23h30 : Tango Show avec Ermis Karaboulas & Katerina Sakka

Dimanche 28 septembre

12h00 à 15h15 : Classes (Saints-Cœurs - Byblos)

16h30 à 19h00 : Tango Café avec Alma Haddad

20h00 : Arrivée du public sur la place centrale

20h30 à 21h45 : Grand concert public avec les maestros Bassam Challita, Mario Rahi, Khachatur Savzyan et Nadim Rouhana

21h45 à 1h00 : Milonga avec Joseph Dekbazian

« Byblos Tango festival » les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre, place de l’Unesco, Byblos.

Les billets du concert seront en vente à Antoine Ticketing au prix unique de 20 dollars.