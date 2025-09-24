Qui a intérêt à reporter les législatives ?

Les élections législatives prévues en mai 2026 auront-elles lieu à temps ? Si la question se pose dans les coulisses politiques depuis un bon moment, c'est parce que derrière les déclarations des uns et des autres insistant sur la nécessité de respecter les échéances constitutionnelles, de subtils calculs politiques pourraient se cacher. D’autant plus que le scrutin intervient dans un contexte marqué par l’affaiblissement du Hezbollah après la guerre de 2024 avec Israël, doublé de la polarisation aiguë autour de l’arsenal du parti. À cela, s’ajoutent naturellement les désaccords autour de la loi électorale en vigueur, dont les modalités de vote des expatriés. Un parfait alibi pour repousser une élection qui n'aurait pas pu tomber à un pire moment pour de nombreux protagonistes.De nombreux observateurs...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte