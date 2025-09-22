Raï inaugure le premier couvent dédié à saint Charbel en France

A Villiers-sur-Marne, près de Paris, se situe désormais le premier couvent Saint-Charbel sur le territoire français. L'institution religieuse a été inaugurée samedi dernier en présence du patriarche maronite Béchara Raï, qui y a célébré une messe en coopération avec le supérieur de l’Ordre libanais maronite (auquel le couvent est affilié), le père Hadi Mahfouz, en présence du nouvel ambassadeur du Liban en France Rabih el-Chaer, et de nombreux fidèles.

Ce nouveau couvent sera sans nul doute un havre de paix et de spiritualité pour la communauté libanaise en France, comme l'a évoqué Mgr Raï dans son homélie. Le prélat maronite s’est dit « heureux » de présider une messe liturgique pour inaugurer ce couvent.

« La coopération historique et multidimensionnelle entre l'Église de France et l'Église maronite au Liban s'inscrit dans une longue et riche histoire qui s'étend sur plusieurs siècles, depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours », a-t-il ajouté. Et de poursuivre : « Ces relations continues, marquées par l'amitié, l'affection, l'amour, la solidarité et la compassion, montrent avec éloquence à quel point l'Église maronite du Liban est attachée à la France, patrie, Église et valeurs. Comment oublier que Beyrouth, berceau des lois, et Paris, gardienne des droits de l'homme, ont tissé ensemble la plus grande « conspiration » pour la démocratie et la liberté au Moyen-Orient ? »

Le patriarche maronite fait référence au rôle de la France dans l’établissement du Grand Liban dans sa forme actuelle, au début du siècle dernier, après la chute de l’Empire ottoman.

De nombreuses personnalités étaient présentes à l’inauguration de ce couvent, notamment le président de la Ligue maronite Maroun Hélou qui a accompagné le patriarche dans son déplacement, et d’autres membres de cette organisation, ainsi que Rose Choueiri, présidente de la Fondation maronite dans le monde, Salim Sfeir, président de l’Association de développement patriarcal, Michel Matta, président du Conseil général maronite. Etaient également présents l’évêque des maronites en France, Mgr Peter Karam, le secrétaire du dicastère pour les Églises orientales au Vatican, Michel Jalkh, et bien d’autres.

Après la messe de bénédiction et l’inauguration, une procession avec les reliques de saint Charbel a été organisée.

« Dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui, tout le chaos qui nous entoure, on a besoin d’un espace pour se recueillir, méditer et être avec Dieu », avait expliqué à L’Orient-Le Jour le père Yaacoub, joint au téléphone à partir de France pour un article annonçant l’événement. « Le monastère Saint-Charbel est le meilleur endroit pour cela : c’est un refuge spirituel », avait-il poursuivi. Situé à seulement 40 minutes de Paris en transports en commun, le monastère est ouvert tous les jours, de 7h à 19h. « Ses portes restent toujours ouvertes », avait précisé le père Yaacoub.

Le monastère Saint-Charbel se situe à l’adresse suivante : 31, rue du 11 novembre 1918 à Villiers-sur-Marne (94350).