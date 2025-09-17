En France, le premier monastère de saint Charbel sera inauguré samedi

« Il s’agira du premier monastère de saint Charbel en France », se réjouit au téléphone père Yaacoub, moine à l’Ordre libanais maronite, en charge de la communication de l’événement. Samedi 20 septembre, à Villiers-sur-Marne, en périphérie de Paris, se tiendra l’inauguration officielle du monastère Saint-Charbel, au sein du parc éponyme, en présence du patriarche maronite Béchara Raï.

Depuis Villiers-sur-Marne, père Yaacoub dit s’attendre à la venue de 500 à 1 000 personnes, autant de Libanais venus de France et de l’étranger que d’autres nationalités. « Saint Charbel a réalisé 29 600 miracles pour des personnes de toutes les religions », rappelle le moine. Confirmée, la venue du patriarche maronite Béchara Raï se fera en compagnie d’une trentaine de prêtres, moines et curés de l’Ordre libanais maronite. Seront notamment présents le président général de la Congrégation maronite libanaise, l'abbé Hady Mahfouz ; l’évêque des maronites en France, Monseigneur Peter Karam ; et le secrétaire du dicastère pour les Églises orientales au Vatican, Michel Jalkh.

Le programme de l’inauguration est le suivant :

17h : arrivée du patriarche maronite Raï au monastère.

18h : bénédiction et inauguration.

18h30 : vêpres et procession avec les reliques de saint Charbel.

19h30/21h30 : réception.

« Dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui, tout le chaos qui nous entoure, on a besoin d’un espace pour se recueillir, méditer et être avec Dieu », explique père Yaacoub. « Le monastère Saint-Charbel est le meilleur endroit pour cela : c’est un refuge spirituel », poursuit le moine. Situé à seulement 40 minutes de Paris en transports en commun, le monastère est ouvert tous les jours, de 7h à 19h. « Ses portes restent toujours ouvertes », tient à mentionner père Yaacoub.

Pour l’inauguration officielle, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et des parkings de stationnement ont été prévus. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le QR code, à scanner depuis l’annonce ci-dessus. Contacté, le porte-parole du patriarcat maronite au Liban, Walid Ghayad, n’était pas disponible pour un commentaire.

Le monastère Saint-Charbel se situe à l’adresse suivante : 31, rue du 11 novembre 1918 à Villiers-sur-Marne (94350).