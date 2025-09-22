Mausolée de Nasrallah : Georges Abdallah rend hommage au « martyr de la nation »

L'ancien détenu et activiste libanais Georges Abdallah a rendu hommage lundi à l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une visite au mausolée érigé dans la banlieue sud de Beyrouth en l'honneur du chef du parti chiite assassiné par Israël, le 27 septembre 2024. Georges Abdallah a qualifié Hassan Nasrallah de « martyr de la nation », estimant que ce dernier « représente la souveraineté » du Liban.

M. Abdallah était accompagné du vice-président du conseil politique du Hezbollah, Mahmoud Comati, et a été accueilli par des cadres du parti ainsi que par des familles de « martyrs », selon la chaîne pro-Hezbollah, al Mayadeen. « Cet endroit représente la dignité du Liban et de la résistance ainsi que la souveraineté du pays », a-t-il déclaré à la chaîne à son arrivée. « Nous sommes en présence du martyr de la nation. Il est plus que jamais présent dans nos cœurs. Le sayyed des martyrs, qui a offert son sang en sacrifice pour la nation, restera à jamais dans nos cœurs et dans l'histoire », a-t-il ajouté, selon un compte Telegram proche du parti chiite.

Georges Abdallah, l’un des plus anciens détenus de France, est rentré au Liban le 25 juillet dernier après plus de 40 ans derrière les barreaux. Cet ancien chef des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), un groupuscule de chrétiens libanais marxistes actif dans les années 80 et dissous depuis longtemps, avait été condamné en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats de diplomates américain et israélien, à Paris en 1982. Libérable depuis plus de 25 ans, il avait présenté une dizaine de demandes de remises en liberté sans succès. Il a finalement été libéré cet été. À son arrivée à Beyrouth, Georges Abdallah avait immédiatement lancé un appel à « poursuivre la lutte contre l’ennemi » et à soutenir la « résistance », en référence au Hezbollah et à ses alliés.

L'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué le 27 septembre 2024 lors d'une frappe israélienne massive sur la banlieue sud de Beyrouth. Il avait été inhumé en février dernier après un hommage populaire dans un mausolée érigé près de la route de l'Aéroport international de Beyrouth (AIB), devenu depuis un lieu de pèlerinage pour ses partisans. Des commémorations sont prévues, pour marquer le premier anniversaire de la disparition de Nasrallah, dont 18 jours de cérémonies, ainsi que l'illumination du rocher de Raouché à l'effigie du leader chiite.