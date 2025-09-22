Drame du 4-Août : le ministre libanais de la Justice signe la demande d'extradition d’Igor Grechushkin

Le ministre libanais de la Justice, Adel Nassar, a signé lundi matin la demande d'extradition depuis la Bulgarie vers le Liban du Russe Igor Grechushkindu, désigné par les autorités libanaises comme étant le propriétaire du navire Rhosus, et a transféré ce dossier à la diplomatie libanaise, selon des informations rapportées par des médias locaux. Le Rhosus a transporté puis débarqué en 2014 le nitrate d'ammonium à l’origine de la double explosion meurtrière au port de Beyrouth, le 4 août 2020.

M. Grechushkin avait été arrêté le 5 septembre à Sofia, en Bulgarie, et le ministère avait mené des contacts avec l’ambassadeur de Bulgarie, Venelin Lazarov, à ce sujet. La préparation de la demande d’extradition a été entamée la semaine dernière par le parquet de cassation, aussitôt que cette instance a été informée, via Interpol, de l’arrestation de M. Grechushkin. Celui-ci fait l' objet d’un mandat d’arrêt émis, en 2020, par le juge d'instruction Fadi Sawan, avant qu'il ne soit remplacé par Tarek Bitar dans la conduite de l’enquête sur la double explosion au port de Beyrouth.

En charge de faire parvenir le dossier aux autorités bulgares par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères (AE), le ministre de la Justice avait déclaré à L’OLJ qu’il entendait prendre incessamment contact avec le chef de la diplomatie, Joe Raggi. Il avait également précisé s’être réuni, jeudi dernier, avec l’ambassadeur de Bulgarie, pour « un suivi rapide » du dossier, en présence de l’avocate générale près la Cour de cassation Myrna Kallas. L’ambassadeur bulgare s’était montré « coopératif » dans ce dossier qu’il considère « prioritaire », selon M. Nassar.

S'il est désigné par la justice libanaise comme le propriétaire présumé du navire ayant transporté le stock de nitrate d’ammonium, M. Grechushkin est identifié par des investigations menées par la presse comme étant l'affréteur du navire, qui appartiendrait en réalité au Chypriote Charalambos Manoli.

La double explosion, l'une des plus grandes non nucléaires de l'Histoire, avait été provoquée par un incendie dans un entrepôt où était stocké sans précaution le nitrate d'ammonium malgré des avertissements répétés aux plus hauts responsables. La cargaison de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium était arrivée au port de Beyrouth en novembre 2013. Les autorités portuaires les avaient stockées dans cet entrepôt délabré, selon des responsables libanais, tandis que le « Rhosus », battant pavillon moldave et immobilisé après le lancement de poursuites contre le propriétaire, avait coulé dans le port en 2018. Le drame a fait plus de 235 morts et 6 500 blessé et détruit des quartiers entiers de la capitale.