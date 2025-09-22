Plusieurs pays doivent reconnaître l'Etat de Palestine aujourd'hui à l'ONU | Direct

Frappe sur Bint Jbeil : le chef de la diplomatie libanaise dénonce le ciblage des civils

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi a dénoncé hier soir la frappe israélienne qui a fait cinq tués à Bint Jbeil.

"Le ciblage des civils, en particulier des enfants, constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de toutes les conventions qui garantissent la protection des innocents dans les conflits", a-t-il déploré. Il a également appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités pour mettre fin aux violations israéliennes continues sur le territoire libanais".