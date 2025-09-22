Plusieurs pays doivent reconnaître l'Etat de Palestine aujourd'hui à l'ONU | Direct

Frappe sur Bint Jbeil : le chef de la diplomatie libanaise dénonce le ciblage des civils
Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi a dénoncé hier soir la frappe israélienne qui a fait cinq tués à Bint Jbeil.
"Le ciblage des civils, en particulier des enfants, constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de toutes les conventions qui garantissent la protection des innocents dans les conflits", a-t-il déploré. Il a également appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités pour mettre fin aux violations israéliennes continues sur le territoire libanais".
Plusieurs écoles fermées dans le Sud au lendemain de la frappe sur Bint Jbeil qui a tué trois enfants
Plusieurs écoles du Sud ont annoncé hier soir la fermeture de leurs portes ce lundi suite à la frappe israélienne sur Bint Jbeil hier qui a tué cinq personnes, dont trois enfants.
D'autres ont appelé leur personnel à observer ce matin une minute de silence en signe de deuil.
Des commerces ont également fermé leurs portes à Bint Jbeil.
Le point sur la situation au Liban-Sud hier soir :
- Un drone israélien a largué des bombes incendiaires sur Iqlim al-Touffah (Nabatiyé), provoquant un incendie de forêt qui a atteint les abords de Arabsalim. La défense civile est intervenue pour maîtriser le feu.
- L’artillerie israélienne a tiré des bombes éclairantes au-dessus la localité de Houla, dans le caza de Marjeyoun.
Le nombre de pays reconnaissant l'Etat palestinien devrait passer à au moins 145 sur 193 États membres de l'ONU
Avant même cette réunion à l'ONU, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont formellement reconnu dimanche l'Etat palestinien. Cela porte désormais à au moins 145, sur 193 Etats membres de l'ONU, le nombre de pays reconnaissant l'Etat palestinien, selon les vérifications et le décompte de l'AFP. Cela ne change pas le statut d'observateur des Palestiniens à l'ONU, dont l'adhésion pleine et entière a été bloquée par les Etats-Unis.
Plusieurs autres pays devraient rejoindre le mouvement lundi avec, outre la France, Andorre, Belgique, Luxembourg, Malte et Saint-Marin, selon la présidence française.
Ces annonces interviennent alors que l'armée israélienne a intensifié son offensive à Gaza, déclenchée par une attaque meurtrière du Hamas en 2023, et que la pression s'accentue sur Israël face à la situation humanitaire désastreuse dans le territoire palestinien assiégé.
Macron : Si nous voulons isoler le Hamas, le processus de reconnaissance et le plan de paix qui l'accompagne est une précondition
Les Palestiniens « veulent une nation, ils veulent un Etat et nous ne devons pas les pousser vers le Hamas. Si nous ne leur offrons pas de perspective politique et une telle reconnaissance (...), ils seront coincés avec le Hamas comme unique solution », a justifié dimanche le président français dans l'émission Face the Nation sur CBS.
« Si nous voulons isoler le Hamas, le processus de reconnaissance et le plan de paix qui l'accompagne est une précondition », a-t-il ajouté.
Plusieurs pays doivent reconnaître l'Etat de Palestine aujourd'hui à l'ONU
Plusieurs pays doivent reconnaître aujourd'hui l'Etat de Palestine, tentant de mettre un peu plus la pression sur Israël à l'ouverture de la grand-messe annuelle de l'ONU à New York qui sera dominée par la guerre à Gaza.
Cette reconnaissance à la portée essentiellement symbolique, prévue lors d'un sommet qu'organisent la France et l'Arabie saoudite sur l'avenir de la solution à deux Etats, israélien et palestinien vivant côte à côte en paix et sécurité, est l'aboutissement d'un processus de plusieurs mois pour lequel le président Emmanuel Macron a bataillé ferme.
Il a permis l'adoption par l'écrasante majorité de l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte qui soutient un futur Etat palestinien, excluant sans équivoque le mouvement islamiste Hamas. Une condition exigée par de nombreux pays occidentaux.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l’actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis le 7 octobre 2023.
