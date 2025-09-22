Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cérémonie

La mission palestinienne à Londres hisse un drapeau après la reconnaissance de l'Etat de Palestine


AFP / le 22 septembre 2025 à 18h54

Le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Husam Zomlot (3R), réagit en embrassant le Dr Victoria Rose après son discours lors d'une cérémonie de lever du drapeau à leur mission dans l'ouest de Londres, le 22 septembre 2025. Photo AFP/ADRIAN DENNIS

La mission palestinienne à Londres a organisé lundi une cérémonie de lever du drapeau, au lendemain de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par le Royaume-Uni.

Le chef de la mission diplomatique, Husam Zomlot, a brandi une plaque portant l'inscription « Ambassade de l'Etat de Palestine » et affirmé qu'elle serait installée bientôt, « une fois réglées certaines formalités juridiques et administratives ». 

« L'autorité palestinienne peut établir une ambassade et nommer un ambassadeur au Royaume-Uni », a déclaré sur la BBC Yvette Cooper, la cheffe de la diplomatie britannique. « Nous définirons les étapes diplomatiques avec l'autorité palestinienne », a-t-elle ajouté. 

Devant le bâtiment de la mission palestinienne situé à Hammersmith, dans l'ouest de Londres, sur la façade duquel flottait déjà un drapeau palestinien, un deuxième drapeau a été hissé en haut d'un mât.

M. Zomlot a salué la reconnaissance « attendue depuis longtemps » de l'Etat de Palestine par le Royaume-Uni, estimant qu'elle constitue la « réparation d'une injustice historique » à un moment où le peuple palestinien connaît « des souffrances inimaginables » en raison de la guerre à Gaza. 

À la suite de l'annonce faite dimanche par le Premier ministre travailliste Keir Starmer, le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour sa page de conseils aux voyageurs pour supprimer la référence aux « territoires palestiniens occupés » et la remplacer par « Palestine ».

Le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et le Portugal ont officiellement reconnu dimanche l'Etat de Palestine. La France et plusieurs autres pays doivent faire de même lundi lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé dimanche les dirigeants procédant à cette reconnaissance d' »offrir une récompense au terrorisme ». Il a affirmé qu' »aucun Etat palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain » et dit vouloir étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 65.344 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.

La mission palestinienne à Londres a organisé lundi une cérémonie de lever du drapeau, au lendemain de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par le Royaume-Uni.Le chef de la mission diplomatique, Husam Zomlot, a brandi une plaque portant l'inscription « Ambassade de l'Etat de Palestine » et affirmé qu'elle serait installée bientôt, « une fois réglées certaines formalités juridiques et administratives ». « L'autorité palestinienne peut établir une ambassade et nommer un ambassadeur au Royaume-Uni », a déclaré sur la BBC Yvette Cooper, la cheffe de la diplomatie britannique. « Nous définirons les étapes diplomatiques avec l'autorité palestinienne », a-t-elle ajouté. Devant le bâtiment de la mission palestinienne situé à Hammersmith, dans l'ouest de Londres, sur la façade duquel...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés