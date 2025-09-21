Kabalan appelle à un gouvernement « protecteur, responsable et assidu »

Le mufti jaafarite Ahmad Kabalan a appelé dimanche à la mise en place d'un « gouvernement national, protecteur, responsable et assidu », ainsi qu'à la création d'une « cellule de crise nationale pour protéger « l'entité libanaise » des divisions internes et des menaces extérieures ». Des déclarations qui interviennent dans un contexte politique tendu, depuis que le gouvernement Salam a adopté les objectifs de la feuille de route américaine appelant au désarmement du Hezbollah.

« La solution réside dans un gouvernement national protecteur, responsable et assidu, capable d'assurer la capacité du Liban à surmonter la phase la plus dangereuse de son existence », a déclaré le mufti, un proche du Hezbollah, dans un communiqué. « Il n'y a rien de plus urgent que la création d'une cellule de crise nationale pour protéger 'l'entité libanaise' des divisions internes et des menaces extérieures. Le gouvernement, tout comme l'opposition, est tenu d'apporter des réponses à la hauteur des catastrophes existentielles et de la menace stratégique qui pèse sur le Liban et la région. Israël représente à cet égard une menace existentielle », a-t-il poursuivi.





« Le gouvernement ne peut être un adversaire politique, sinon le Liban serait fini. Il faut surmonter les crises mortelles qui secouent le pays, au cœur d'une région en proie à des divisions, à des projets visant à attiser les tensions sectaires, ethniques et communautaires », a indiqué le mufti Kabalan.

Depuis la décision de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, prise en Conseil des ministres lors de sa séance du 5 août, le Premier ministre Nawaf Salam fait face à une campagne de diffamation de la part du parti chiite et de sa base populaire qui l'accusent d'attiser les tensions. Le parti chiite pro-iranien continue de rejeter le désarmement.

Malgré un cessez-le-feu instauré le 27 novembre 2024, Israël continue de frapper des cibles du Hezbollah de manière quasi-quotidienne, tout en occupant plusieurs points stratégiques au Liban-Sud.

Ahmad Kabalan a par ailleurs appelé à « une mobilisation nationale pour traiter les problèmes du pays dans le cadre d'un état d'urgence, sans quoi aucune vision nationale de sauvetage et de solidarité ne permettra au Liban de survivre, d'autant plus que le pays est plongé dans une spirale de crises qui menacent sa valeur et sa fonction identitaire, dans un contexte d'hémorragie financière, économique et souveraine ». « Ce que nous vivons actuellement n'est pas une menace pour la légitimité interne, mais pour l'existence même de l'entité », a-t-il ajouté.