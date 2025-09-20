Kassem prend tout le monde de court : l’heure du changement semble avoir sonné

Des partisans du Hezbollah suivant le discours retransmis sur écran de Naïm Kassem, vendredi 19 septembre 2025, dans la banlieue sud de Beyrouth. Sur le côté, le portrait du prédécesseur de Kassem, Hassan Nasrallah, assassiné par Israël en septembre 2024. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
Personne ne s’y attendait. C’est en dehors de tout contexte que le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, a invité – vendredi face à un grand public dans la banlieue sud de Beyrouth, à l’occasion de la première commémoration de l’assassinat du leader de la force al-Radwane Ibrahim Akil – l’Arabie saoudite à « ouvrir une nouvelle page avec la résistance », soulignant que la région se trouvait « à un tournant dangereux » et que les armes du Hezbollah « ne sont dirigées ni contre le Liban ni contre le royaume ». Un coup de théâtre qui ne manquera pas d’avoir des répercussions, tant sur la scène libanaise que sur la situation régionale et sur la position du parti chiite face à de nombreux développements qui secouent le Moyen-Orient. En effet, il s’agit du premier appel public depuis des années, de la part du Hezbollah, pour...
