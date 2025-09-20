Un enregistrement audio de Hassan Nasrallah évoquant les règles d'engagement du Hezbollah fait le tour de la toile

Un enregistrement audio non daté et inédit de la voix de l'ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, tué dans un bombardement israélien massif sur la banlieue-sud de Beyrouth, le 27 septembre 2024, circule sur les réseaux sociaux après avoir été diffusé dans un premier temps par la chaîne télévisée al-Manar. Cet enregistrement laisse deviner une réunion militaire entre Hassan Nasrallah et l'ancien chef de l'unité d’élite du parti chiite al-Radwane, Ibrahim Akil, tué le 20 septembre dernier aux côtés d’une dizaine d’autres commandants du parti chiite, lors d’une frappe israélienne ciblée sur la banlieue-sud de Beyrouth.

Les « règles d’engagement » au combat entre le Hezbollah et l’armée israélienne au Liban-Sud sont au cœur d'une conversation d’une minute et 7 secondes entre les deux anciens responsables du parti. Le clip audio a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a été rediffusé par la chaîné télévisée al-Jadeed, le 19 septembre dernier.

Selon l'enregistrement, les deux responsables qui ne sont visiblement pas seuls, décident que les combattants du Hezbollah affronteront les soldats israéliens. La tâche des deux hommes est d’établir les règles d’engagement et les combattants doivent les respecter, tout en s’adaptant aux conditions du terrain.

La tactique du chat et de la souris

« La nature de l'engagement est variable. Elle est imposée par les mouvements sur le terrain et les moyens de l’ennemi, et nous devons passer rapidement à la tactique du chat et de la souris que nous évoquions », souligne d'abord la voix identifiée comme étant celle d'Ibrahim Akil. « Nous avons atteint un objectif fondamental à travers toute cette discussion, qui m’a permis d’établir indirectement le cadre général de l’orientation et de la pensée. Nous sommes nos propres maîtres et tout cela n’est rien d’autre qu’une ouverture d’horizon. Notre tâche est d’établir les règles d’engagement contre l'ennemi. Vous êtes ensuite libres en fonction des conditions sur le terrain », poursuit la voix.

« Il est illogique de créer des modèles rigides. Cela rendrait les choses difficiles », parle alors la voix identifiée comme étant celle de Hassan Nasrallah. « Si vous l'acceptez, nous adopterons la vision mentionnée par le hajj (visiblement Ibrahim Akil). Nous fixerons donc nos règles d’engagement, et dirons à nos responsables de secteurs : voici les règles que vous respecterez et sur la base desquelles vous combattrez ».

Réactions mitigées en ligne

Les réactions à cet enregistrement n'ont pas tardé, et comme toujours elles reflètent la profonde division entre les partisans du Hezbollah qui rendent hommage à leur leader tué par l'armée israélienne, et les détracteurs du parti chiite qui dénoncent son arsenal illégal. « Tu nous manques, toi le plus noble des hommes... Que Dieu te bénisse! », a réagi sur le réseau X Taghrid Hamed. Pour sa part, al-Aqeel Jawad a diffusé un précédent discours de Hassan Nasrallah. « Il nous rappelle que la bataille contre cette entité cancéreuse sera peut-être longue, mais que son horizon et sa fin sont clairs pour les combattants », a-t-il souligné sur X.

« La diffusion de ces enregistrements est la preuve la plus flagrante que le parti sait inconsciemment qu'il est fini, ce qui n’est pas faux », a rétorqué l’internaute Lebanese Voice. Hassan... Hassan... Tes partisans t'ont abandonné ! Ils t'ont laissé mourir sous terre de la mort la plus atroce, comme ils ont laissé mourir Hachem Safieddine, le dernier secrétaire général du Hezbollah... », a renchéri une autre intervenante qui s'identifie comme étant « Sans nom ».