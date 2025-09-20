Excursions poétiques vers les jardins de Karim Kattan

Et si nous désertions les plages pour explorer les jardins ? C’est en nous conviant à une « une espèce de pèlerinage par jardins » que l’écrivain palestinien Karim Kattan introduit son dernier ouvrage, Hortus Conclusus. Un recueil de vingt-trois poèmes publié en avril dernier par la maison d’édition française L’Extrême contemporain. Soit quelques mois à peine après L’Éden à l’aube, deuxième roman très remarqué de l’auteur, paru chez Elyzad en août 2024 et retenu sur la deuxième liste du prix Renaudot. Édens archaïques ou « vergers futurs » (du titre de son premier recueil de nouvelles paru en 2017), l’imaginaire de Karim Kattan semble le porter sans cesse vers un jardin primordial et absolu, un espace clos où l’on pourrait à la fois s’isoler et embrasser le monde. Un « jardin-galaxie »,...

