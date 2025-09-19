L'armée israélienne dit qu'elle va utiliser « une force sans précédent » à Gaza-ville, appelle la population à évacuer 

L'armée israélienne a dit vendredi qu'elle allait utiliser « une force sans précédent » à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, où elle mène une offensive majeure, appelant la population à évacuer.

« Les forces israéliennes vont continuer leurs opérations avec une force sans précédent contre le Hamas et d'autres organisations terroristes », a affirmé sur X le porte-parole arabophone, le colonel Avichay Adraee, appelant la population à évacuer et « rejoindre les centaines de milliers de résidents qui ont évacué vers la zone humanitaire dans le sud » de la bande de Gaza ravagée par la guerre.



