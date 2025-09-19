Menu
L'armée israélienne dit qu'elle va utiliser « une force sans précédent » à Gaza-ville, appelle la population à évacuer 

AFP / le 19 septembre 2025 à 13h10

Un camp de tentes abandonné par des Palestiniens déplacés, qui ont démonté leurs abris pour fuir la ville de Gaza, au milieu d’une opération militaire israélienne, après que les forces israéliennes ont ordonné aux habitants de Gaza de se déplacer vers le sud, dans la ville de Gaza, le 19 septembre 2025. Photo Reuters/ Ebrahim Hajjaj.

L'armée israélienne a dit vendredi qu'elle allait utiliser « une force sans précédent » à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, où elle mène une offensive majeure, appelant la population à évacuer.

« Les forces israéliennes vont continuer leurs opérations avec une force sans précédent contre le Hamas et d'autres organisations terroristes », a affirmé sur X le porte-parole arabophone, le colonel Avichay Adraee, appelant la population à évacuer et « rejoindre les centaines de milliers de résidents qui ont évacué vers la zone humanitaire dans le sud » de la bande de Gaza ravagée par la guerre.



