Noor Alyacoubi depuis Gaza : « Emporte tout, comme si nous n’allions plus revenir »

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme raconte à L’Orient-Le Jour comment elle se prépare malgré elle à quitter Gaza-Ville face à l'intensification des opérations israéliennes.Jour après jour, la ville est violemment réduite à néant. Les maisons, les écoles, les boulangeries, les camps de réfugiés, les tours d’immeuble... Tout ce qui permet d’y vivre est en train d’être détruit. Et l’intensification des attaques militaires israéliennes contre la ville de Gaza se place dans le cadre d'une stratégie plus large visant à forcer ses habitants à se diriger vers le sud. Le message est clair : allez-vous en, ou vous risquez d'être...

